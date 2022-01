Piden la detención de L-Gante: "Peligro de fuga"

En las últimas horas, pidieron la captura de L-Gante. Como respuesta, el manager del cantante decidió realizar un descargo contundente.

L-Gante culminó el 2021 con días sumamente movidos, aunque también empezó el 2022 con un escándalo que, sin dudas, le trae un dolor de cabeza. Es que hace algunas semanas, el cantante protagonizó una pelea con Christian Manzanelli, manager de Yao Cabrera y de "La Chabona", con el que se peleó durante el evento de la pelea que el influencer tendrá con el boxeador Marcos "El Chino" Maidana. Creer o reventar, pidieron la detención del músico y su representante ya salió a hacer un descargo.

Por medio de una denuncia que hizo Manzanelli, que está asesorado por Fernando Burlando y Juan Ignacio Baños, se ordenó la detención de Elián Ángel Valenzuela. De acuerdo a lo que precisó Crónica, la orden tiene como fin "asegurar su comparecencia al proceso y evitar los peligros procesales" y también advierten que existe un "peligro de fuga" por parte del artista, ya que cuenta "con los medios económicos y de logística que claramente implican una evidente facilidad para abandonar el país o permanecer oculto de la justicia".

Por otra parte, la pareja de los mencionados abogados que representan al manager de Yao Cabrera sostuvo que L-Gante tiene una "enorme capacidad para influir en los testigos y peritos" que se encuentran al frente de la investigación "para destruir, modificar, ocultar o suprimir elementos de prueba".

L-Gante protagonizó un conflicto con el manager de Yao Cabrera y "La Chabona".

Como consecuencia, Alejandro Cipolla -abogado defensor de L-Gante- calificó como "ridícula" la postura tomada por Manzanelli. "Entendemos que (el pedido de detención) no va prosperar en lo más mínimo", precisó. Y luego aseguró que no hay peligro de que el músico termine detenido: "No hay ningún riesgo procesal que indique la detención y menos en esta causa, que no creo que prospere".

Cómo fue la amenaza de L-Gante al representante de Yao Cabrera

“Tenés miedo, pu... ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?”, se le escuchó decir a L-Gante contra Christian Manzanelli, representante de Yao Cabrera. Inmediatamente después, el cantante de cumbia tuvo que ser frenado por diferentes personas que se encontraban en el recinto. Lo cierto es que el conflicto no pasó a mayores aunque sí fue filmado y viralizado en las redes sociales.

Luego del escándalo, Manzanelli aseguró que L-Gante estaba fuera de control y advirtió que iría a la Justicia. “Rompió una copa y me la quiso clavar. Yo ya le mandé el video a Fernando Burlando y voy a hacer la denuncia. Lo hizo delante de todos. Había 200 personas y están todas las filmaciones. Estaba re drogado y no lo podían controlar”, aseguró.