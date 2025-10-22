Pegó el portazo: los motivos por los que Yanina Latorre renunció a LAM.

Yanina Latorre se convirtió en los últimos años en una figura icónica de LAM, programa de América TV que conduce Ángel de Brito. Desde que aterrizó al mismo, le ha aportado al ciclo un condimento especial, ya que suele ser contundente en sus declaraciones y no anda con medias tintas. Esto la llevó a tener una fama más que considerable, por lo cual incluso paso a tener su propio producto dentro de la señal (Sálvese Quien Pueda).

A pesar de lo que a día de hoy representa para LAM, la blonda decidió dar un paso al costado. En El Observador, dejó en claro que ya no seguirá siendo una "angelita" y hasta explicó los motivos que la llevaron a tomar una decisión que, para muchos, resultó sumamente inesperada.

Yanina Latorre dejará LAM tras este 2025.

Yanina Latorre se va de LAM: los motivos

La esposa de Diego Latorre lo deslizó sin preámbulo alguno en la radio: "Es lógico, no puedo seguir llegando veinte minutos tarde después de mi programa". Esto es debido a que SQP se emite previo a LAM, por lo que la mujer debe hacer todo tipo de maniobras para poder sentarse en su silla sin mayor dilación.

Pero esto cada vez se ha tornado más complejo. "Ya empecé a no ir los feriados, a faltar cada tanto", mencionó. Además, le quitó asombro al asunto, evidenciando que "lo dimos a entender a principios de año".

Por otra parte, fue concreta respecto a los plazos: seguirá siendo parte del ciclo conducido por Ángel de Brito hasta fin de año, para luego tomarse sus ya clásicas vacaciones de más de cuarenta días a Miami. Una vez concluído su descanso, retomará sus obligaciones laborales, dando a entender que seguirá estando al frente de SQP. Pero su tiempo como panelista de LAM, para entonces, habrá llegado a su final.