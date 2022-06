Paola Krum se involucró en la polémica de Facundo Arana y Romina Gaetani: "La pasé como el culo"

La actriz dio su punto de vista al respecto sobre la polémica entre los artistas.

Facundo Arana y Romina Gaetani protagonizaron una polémica que en primera instancia causó preocupación cuando la actriz reveló que vivió varias situaciones violentas con el artista que en una charla golpeó una mesa cuando protagonizaban una ficción y que posterior a eso le dijo "Puta y falopera" en un evento en el que coincidieron. Paola Krum dio su punto de vusta al respecto y sorprendió a los internautas al revelar detalles de cómo se trabajaba hace algunos años.

Paola Krum fue entrevistada por Juan Etchegoyen que le preguntó cuál era su pensamiento con respecto a este delicado tema que copó los medios en los últimos días. La actriz fue sincera al expresar: "No tengo idea y no entendí nada de lo que pasó entre Romina Gaetani y Facundo Arana, me enteré obvio de lo que pasó pero no sé qué decir, estuvo todo re bien cuando trabajé con él. Anduvo todo bien. Mi experiencia fue buena pero eso no quiere decir que otra persona tenga otra opinión y la exprese".

El encuentro de Facundo Arana y Romina Gaetani.

La actriz compartió ficción con Facundo Arana, por lo que sus dichos están basados netamente en su experiencia personal con el actor. Paola Krum agregó: "Nunca viví nada malo con él, pero la verdad es que por lo general no he vivido experiencia de violencia con mis compañeros, si he vivido cuando era chica y se trabajaba de otra manera, en la manera del trabajo y lo autoritario del trabajo y en qué lugar se ponía de los actores y era una especie de destrato y era muy común y normalizarlo, pensar que era así".

Paola Krum reveló que antes se naturalizaban ciertos maltratos

Es de público conocimiento que Paola Krum es una de las actrices con mayor trayectoria de nuestro país. La artista se desarrolla como tal desde 1991, por lo que conoce el medio y las diferentes formas de trabajar como pocos. La actriz aseguró: “Por suerte lo que pasaba antes ahora ya no existe, en El Primero de Nosotros trabajamos con chicos y es un respeto absoluto y es todo legal y calculada la cantidad de horas, nada que ver, el cambio es rotundo".

Con respecto a su experiencia hace varios años cuando no se respetaban como ahora los tiempos, los espacios y a los actores en sí mismos, Paola Krum reveló: "Mil veces la pasé como el culo, es muy dificil y puede ser que los mismos volvamos a encontrarnos y seamos otros, puede ser que la gente evolucione y nos encontremos de otra manera, muchas veces la he pasado mal pero son cosas antiguas y obsoletas".