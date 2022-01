Pampita y su marido, cerca del divorcio: el mensaje que desató el rumor

En las últimas horas trascendieron rumores de una ruptura entre Carolina "Pampita" Ardohain y su marido, Roberto García Moritán. A qué se debe y los detalles a tener en cuenta.

Son días sumamente movidos para Carolina "Pampita" Ardohain y su marido, Roberto García Moritán. El conflicto se desató hace tan sólo unos días, cuando la modelo y conductora de TV celebró su cumpleaños el pasado 17 de enero. Así lo anticipó el periodista, Juan Etchegoyen, en el programa "Enfrentados", por América TV.

Según indicó el panelista especializado en farándula y chimentos, los problemas de la pareja se iniciaron luego de los festejos del cumpleaños de "Pampita". Allí, ella realizó un curioso gesto al abrazar a García Moritán: detrás de su espalda hizo un "cuerno" con la mano izquierda. Y para su mala fortuna, dicho momento fue captado por una cámara de fotos y luego la imagen se volvió viral.

Etchegoyen resaltó que hubo una fuerte discusión entre Pampita y su marido por la foto con los cuernos. "La información que a mí me llega... me llegó una versión de una persona muy cercana a la familia. Me dijeron que, después de esta foto y de lo que empezaron a decir en algunos medios, Moritán le pidió explicaciones a Pampita".

Pampita y el gesto de "cuernos" que hizo a espaldas de su marido, Roberto García Moritán.

"Se generó o se habría generado una tensa conversación. A mí me aseguran que esto terminó en una discusión. La información que circula es que Benjamín Vicuña va a pertenecer a un reality. Entonces, en medio de estos rumores, no llamaría la atención...", agregó el periodista, quien dejó con la boca abierta a sus colegas del programa.

Y finalmente, Etchegoyen plantó una duda acerca del futuro entre Pampita y su marido: "Volviendo al gesto que vemos, y estaría bueno que si no es así lo desmientan ellos, la pregunta es si hay una crisis de pareja en relación a esto que pasó".

Ofelia Fernández dejó en ridículo al marido de Pampita

La legisladora porteña Ofelia Fernández y el bloque del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires salieron a responderle al recién llegado a la política y marido de Pampita, Roberto García Moritán, tras acusar a la joven diputada de haber encontrado "un negocio en la política". "Encasillar y denostar a la función, sin tener conciencia o idea cierta, ni conocimiento, también es discriminar", denunció el FdT.

Como si pudiera acreditar una vasta experiencia en política, Roberto García Moritán cuestionó en general a los legisladores del Frente de Todos porque "en muchos casos no han tenido más experiencia en la vida que la de ser legisladores". De todos modos, aprovechando la oportunidad, se tiró en contra de Ofelia Fernández, a quien acusó de encontrar "un negocio" en la política.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora no se quedó callada y le respondió con ironía al marido de Pampita. "jjajajaja a mí, al menos, me conocen el nombre y apellido...", lanzó Fernández.