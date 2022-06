Pachano habló de la mujer que es el amor de su vida: "Muy enganchados"

El coreógrafo y bailarín Aníbal Pachano abrió su corazón y reveló parte de su historia amorosa, y sus sentimientos.

Aníbal Pachano disfruta su despedida de los escenarios con Así...vuelvo, espectáculo que pone fin a su etapa como artista del music hall y repasa su trayectoria en el medio artístico. Bailarín, coreógrafo y padre de familia, la vida de Pachano no estuvo exenta de grandes amores y pasiones, tal como reveló en una entrevista a corazón abierto.

"Es el único amor y el más importante que tengo. Tengo una hija en medio. Además, creo que hemos armado no solo una historia de amor en su momento, sino una historia de trabajo y de familia. Y eso va a quedar y quedará en el correr de los años. Es la persona más importante que he tenido al lado mío", reveló Pachano en una entrevista con Sebastián Vaca Mur (GENTE). A quien hace referencia Aníbal es a Ana Sans, mamá de la reciente ganadora de Masterchef: La Revancha Sofía Pachano.

Sobre su historia de amor con Sans, el exjurado de ShowMatch contó cómo fue la historia del flechazo, que devino en amor: "Yo la vi en una obra de teatro y a la semana me anoté a una escuela de baile, de las mismas personas que hicieron el espectáculo, entonces como ella era coreógrafa y vestuarista para la compañía, una vez nos encontramos en el patio de la escuela que había un bar, y ahí empezamos a charlar. Luego a la semana la invité a salir y fluyó".

"Recuerdo que fuimos a ver una película, 'The Wall', y eso nos dio como que la iniciativa de que intelectualmente ya estábamos muy enganchados y a partir de eso se generó un proceso de amor y de pareja. Todo fue muy rápido, pero no porque haya sido forzado o intenso", agregó, desatando su costado más romántico.

Aníbal Pachano busca pareja: "Estoy abierto"

En otro tramo de la entrevista, Aníbal se mostró predispuesto a volver a enamorarse de una persona de cualquier género, con quien comparta gustos en común: "Enamorarse es algo que uno siempre anhela, calculo. Yo siempre estoy abierto, pero estar en pareja no es algo fácil ni que se dé de manera rápida. Si bien, ya estoy grande, eso no significa que no tenga ganas de estar en pareja. Me gustaría, claro".