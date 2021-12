Operaron de urgencia a una figura de la serie de Maradona

Conmoción en el mundo del espectáculo. Laura Esquivel fue sometida a una operación de urgencia por apendicitis. Afortunadamente todo finalizó de buena forma.

Una de las figuras de Maradona: Sueño Bendito pasó por el quirófano de forma urgente e inesperada. Si bien la situación no pasó a mayores, lo cierto es que tuvo que ser operada por apendicitis y vivió un momento de tensión absoluta. "Estoy nerviosa", expresó Laura Esquivel antes de ser intervenida.

Luego de la operación, quien interpretó el papel de la adolescente Claudia Villafañe en la serie sobre la vida de Diego Maradona actualizó su situación en Instagram y le llevó tranquilidad a los seguidores: "Gente hermosa, salió todo bien. Gracias por sus mensajes. Estoy bien, cansada pero ya sin nada por suerte. Mi operación, comparada con otras, no es nada pero no saben lo agradecida que me siento".

Así las cosas, Laura Esquivel (quien también fue protagonista de Patito Feo) transitó un difícil momento que logró sortear gracias a la intervención quirúrgica de los profesionales. Su apendicitis alteró la rutina de su vida y agradeció las muestras de cariño recibidas en medio del dramático escenario que le tocó protagonizar.

Afortunadamente todo finalizó de buena forma.

La emoción de Laura Esquivel por participar de Maradona: Sueño Bendito

Laura Esquivel se expresó sobre su experiencia en el rodaje de la serie de Diego Maradona, donde interpreta a la esposa del jugador de fútbol, Claudia Villafañe. En su descargo, la actriz hizo referencia a sus sentimientos cuando recibió la propuesta de la propuesta creada por Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky y dirigida por Alejandro Aimetta.

“En mi caso sentí temor, porque dije '¿Por dónde se arranca?' Antes de saber que no sería una imitación sino un trabajo de construcción del personaje, saber quién era, qué le pasaba con su primer encuentro con Diego. En mi caso solo hay fotos nada más, y era cuestión de crear a esta Claudia que es chica y que no se esperaba lo que le deparaba el destino”, comenzó su descargo la protagonista de Patito Feo, en diálogo con Primicias Ya.

Esquivel continuó su descargo en alusión a su vínculo con sus compañeros y reveló un dato inesperado sobre la verdadera Claudia Villafañe. “Con Julieta no grabamos nunca juntas, porque no nos cruzamos, pero ensayamos mucho juntas porque era el mismo personaje. No tuvimos la posibilidad de estar con Claudia”, lanzó sobre Maradona: Sueño Bendito, que se estrenará en Amazon Prime Video, un día antes del cumpleaños del 10.