Nazarena Vélez se bajó de La Academia: "No me da la cabeza ni el corazón para hacerlo"

La actriz no estará porque se encuentra enfocada en cuidar a su pareja, que se rompió el tabique, y su hijo, que sufrió un episodio de convulsiones recientemente.

Nazarena Vélez estaba lista para volver a Showmatch, pero la actriz decidió bajarse debido al difícil momento personal que está atravesando. Es que hace solo unos días, su pareja Santiago Caamaño tuvo un accidente doméstico por el que se fracturó la nariz, a lo que se sumó que Thiago, su hijo más chico, sufrió convulsiones mientras su familia se dirigía a Mendoza. "Si hay algo que no voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer bien, prefiero no hacerlo. Hoy mi prioridad absoluta es Thiago y el Bocha, por eso hablé con la producción y me bajé", confirmó la propia Nazarena Vélez a través de sus historias de Instagram.

Unos días atrás, la producción de La Academia de Showmatch sorprendió al anunciar que se sumarían algunos participantes al certamen. Entre las celebridades que se revelaron, destacaba la presencia de una concursante que ya había tenido sus participaciones tanto en el Cantando como en el Bailando: Nazarena Vélez. Si bien la misma actriz y productora se había mostrado algo dubitativa sobre su regreso al reality conducido por Marcelo Tinelli, la falta de dinero y proyectos laborales la inclinaron a aceptar la oferta.

Pero las últimas semanas para Nazarena Vélez no fueron nada fáciles. Primero, su pareja Santiago Caamaño se resbaló cuando entraba a bañarse y terminó fracturándose la nariz. Sin embargo eso no fue todo, porque la actriz decidió viajar con su familia a Mendoza por un fin de semana como para festejar su cumpleaños pero en pleno vuelo, su hijo Thiago sufrió un episodio de convulsiones y debió ser asistido tanto en el aire como en su llegada a la provincia cuyana, donde se le realizaron una batería de estudios para descartar otras complicaciones.

Ya de nuevo en Buenos Aires, Nazarena Vélez decidió realizarle más estudios a Thiago, con su médico de cabecera. Todo esto hizo que la actriz reorganizara sus prioridades y prefirió dar de baja su participación en La Academia de Showmatch, ya que no solo se encuentra acompañando a su hijo en los estudios que se realiza sino también a su novio Santiago, que deberá operarse por la fractura del tabique. "Soy una persona muy respetuosa y agradecida con quienes me dan trabajo", aseguró Vélez en sus historias de Instagram, ante la consulta de un seguidor que quiso saber cuándo empezaría su participación.

"No me da la cabeza ni el corazón para hacerlo", se sinceró Nazarena Vélez sobre las razones de su baja a Showmatch, exacerbado por los problemas personales que la aquejan en los últimos días. "Hoy no estoy en condiciones de hacer La Academia porque tengo otra prioridad absoluta... necesito la plata, sí, pero no puedo ahora ponerme en ese compromiso", cerró la actriz.