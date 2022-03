Nació el primer hijo de Julieta Nair Calvo: "La vida nunca tuvo tanta magia"

A través de sus redes sociales, la actriz anunció la feliz noticia con sus miles de seguidores.

Julieta Nair Calvo se convirtió en mamá por primera vez. El sábado 19 de marzo, la joven actriz dio a luz a Valentino, su primogénito junto a Andrés Rolando, su pareja desde hace muchos años y que no forma parte de la farándula. A través de sus redes sociales, Julieta compartió un emotivo video y lo acompañó a unas tiernas palabras sobre este importante momento de su vida.

Durante su embarazo, Julieta Nair Calvo se mostró muy trasparente en sus redes sociales: mostró el avance con sus seguidores, los síntomas, las actividades que realizaba y las preparaciones para la llegada de su bebé. Incluso, la actriz hizo público su embarazo desde el primer momento al renunciar a su puesto en Showmatch: La Academia para cuidarse. "Estoy un poco triste y me da cosita tener que dejar el certamen por otro proyecto que quizás sea el proyecto de mi vida. Hace mucho estoy esperando esto y estoy muy contenta de poder comunicar que se viene un o una mini Juli", expresó la artista en aquel entonces. Desde ese momento, Nair Calvo se enfocó de lleno en su embarazo y en transitar este momento de la manera más natural posible.

Durante su embarazo, Julieta no reveló el sexo de su bebé, pero en el día de nacimiento no tardó en anunciar, muy contenta, la llegada de Valentino, quien nació en el Sanatorio Otamendi. Andrés Rolando, el papá del niño, dedicó unas emotivas palabras a la actriz a través de las redes luego de que se conociera la noticia del nacimiento. "Te amo Julieta, sos lo mejor que me pudo haber pasado y nuestro hijo tiene a la mejor (mamá) pero sin ninguna duda. Sos única", escribió el empresario gastronómico.

Las sentidas palabras de Julieta Nair Calvo

Pese a que no se conocen muchos detalles de la llegada del bebé, Julieta Nair Calvo se tomó el tiempo de dedicar unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram. Muy contenta por la llegada de su hijo, la actriz quiso agradecer a todos los que formaron parte de este día tan especial.

"La vida nunca tuvo tanta magia como hoy. Nuestro mundo se puso de todos colores. GRACIAS nos queda chico", comenzó el posteo luego de compartir una estrofa de la canción Quedándote o Yéndote de Luis Alberto Spinetta. Además, Julieta agradeció al obstetra que se hizo cargo del parto y al Sanatorio por "hacerlos sentir como en casa".

"Y a vos mi amor, Andrés Rolando, no podría ni haber soñado un mejor compañero para esta aventura. Tus palabras al oído en ese momento, me las quedo tatuadas en el corazón. Ahora si: somos mucho más que dos. Bienvenido Valentino", sentenció la actriz junto a un video en donde se veía a su bebé.