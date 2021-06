Murió Agustina Fontenla: Las despedidas de sus compañeros de Bake Off

Paula Chaves, Christophe Krywonis, Damián Betular y los pasteleros amateurs manifestaron su tristeza por la muerte de Agus Fontenla, joven de 31 años que no pudo vencer al COVID-19.

Luego de que se diera a conocer la muerte de Agustina Fontenla, a raíz de complicaciones en su cuadro de COVID-19, los participantes del reality de pastelería amateur Bake Off (Telefe), el jurado y la conductora Paula Chaves dieron su profundo pésame ante la inesperada partida de una de las concursantes más queridas del programa.

Paula Chaves recurrió a las redes sociales para despedir a la joven participante de Bake Off. "Hasta siempre, Agus, que en paz descanses. Un beso y abrazo enorme a su familia y amigos... ¡Qué triste noticia!", escribió la conductora junto a una imagen de la pastelera.

Por su parte, Christophe Krywonis y Damián Betular, quienes fueron jurados del certamen, se manifestaron en Instagram. "Ahora bailás con los ángeles. Descansá en paz, Agus", expresó el cocinero francés junto a una imagen de las grabaciones del reality. Mientras que el actual miembro de MasterChef Celebrity 2 se limitó a compartir una foto de Fontenla en la cocina y acompañarla con un emoji de corazón.

Damián Basile, quien se consagró como "El gran pastelero" también le dedicó sentidas palabras a su compañera. "Tus risas, tus consejos, tu talento, amistad y humildad... No lo puedo creer. Te amamos, Agus", escribió. Mientras que Agustina Guz, una de las finalistas, publicó: "Que descanses en paz Agus. Que tu magia queda en cada persona que tuvo la dicha de conocerte. Hermosa persona como pocas".

"Te amo amiga. Mi máxima referente para siempre. Descansá, te voy a extrañar mucho", escribió Ángelo Pedrazza, uno de sus compañeros, al enterarse de su fallecimiento. Mientras que Gerardo Domínguez escribió: "¡Brillá Amiga! ¡Brillá Agus! Brillá en lo Alto con tu luz y tu magia. Alegranos con tu risa contagiosa. Así vamos a recordarnos siempre, los cuatro del grupo del interior. Siempre unidos, siempre con una sonrisa, hasta en los momentos más difíciles. Gracias por ser parte de nuestras vidas. No te vamos a extrañar porque siempre vas a estar entre nosotros. ¡Te Amamos Mucho Amiga!".

Marcos y Samanta, dos de los participantes más icónicos de la segunda temporada de Bake Off también se mostraron angustiados por la partida de Agustina. "Gracias por recibirme cuando no tenia donde ir, gracias por invitarme a conocer un poco mas de tu presente. Simplemente gracias. Que en paz descanses pastelera estrella. Te quiero", escribió Marcos, mientras que Samanta eligió recordarla con un emotivo video.

"Quiero recordarte así, con tus ocurrencias, con tus chistes, con tu risa contagiosa que todos amábamos,con tus mini clases de flores de azúcar y con miga de pan con el paseo en el carrito de la producción y con tantas cosas más que me hacen sentirte cerca! No me olvido más cuando me dijiste: Subite al carrito que vamos a pasear! Como nos reímos! Como voy a extrañarte!!! me quedé con ganas de volver a abrazarte, volver a decirte que te quiero pero lo hago mirando al cielo y se que te va a llegar", escribió Samanta en su cuenta de Instagram, dejando atrás la competencia que pudieron tener en el reality.

Agustina tenía 31 años y tras contraer el virus, pasó varios días internada en San Antonio Oeste, Río Negro, su ciudad natal. Pero debido a la gravedad de su cuadro, había sido trasladada a la capital de la provincia para ser atendida en la Clínica Viedma, donde fue intubada y finalmente falleció. Según comunicó su familia, sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación.