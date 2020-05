Moria Casán reveló su secreto para mantenerse saludable a los 73 años

La actriz, productora y exvedette Moria Casán estuvo como invitada, desde su casa, como jurado en el reality de moda "Corte y confección". Durante el programa, "La One" reveló cual es su secreto para mantenerse saludable a los 73 años.

"Te digo cómo hago: ahora, piscina no, pero hasta hace poquito hacía 40 piletas por día. Todos los días hago una hora de cinta, tengo una profesional, mirando el parque. Me oxigeno mirando el verde y el agua", afirmó Moria, ante la pregunta interesada de la conductora Andrea Politti.

"Después, como comida orgánica y muy poca carne", indicó Moria y agregó que, antes del embarazo de su hija, era completamente vegetariana. "Había dejado la carne por nueve meses. Cuando nació Sofía, el médico me dijo que con un bife y un vaso de leche por día zafaba. Hasta los tres meses de Sofía vomitaba hasta cuando escuchaba la palabra restaurante. Me daba asco todo", explicó.

Además, Moria Casán sostuvo que la clave para mantener su rutina saludable fue nunca tener una balanza. "Siempre ayudo a mi comida orgánica y a mi gran cuidado. No tengo balanza, nunca me peso, te das cuenta por los talles. Si me pongo vestidos de otra época, me van perfecto", finalizó, orgullosa de su figura.