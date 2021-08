More Rial y una desgarradora confesión sobre los maltratos de su madre: "Hasta sangrar"

La ex esposa de Jorge Rial, Silvia D'Auro, fue gravemente acusada por una de sus hijas. More Rial reveló el maltrato que vivió con su madre adoptiva.

La ex esposa de Jorge Rial, Silvia D'Auro, fue gravemente acusada por una de sus hijas. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM), Morena Rial le contó a Ángel de Brito cómo fue convivir con su madre adoptiva y el maltrato que sufrió por parte de la misma: "Nos pegaba hasta sangrar".

"Ella se borró en un momento, y cuando nació Fran, mi hijo, yo le escribí a pesar de que me había bardeado durante el embarazo, lo cual ya es algo grave. Nunca me contestó. Nada. Nunca recibí una respuesta. Y eso también es doloroso", comenzó diciendo Morena Rial. Luego, recapituló momentos realmente tristes de su infancia.

Sin filtros, la hija de Jorge Rial aseguró: "A mi hermana le pegaba, le hacía sangrar la nariz. A mi también. Yo no sé, ponele un chirlo se puede aceptar aunque está mal, ¿pero tanto? ¿Pegarte hasta hacerte sangrar la nariz? Era una cosa así, la pasábamos muy mal durante mucho tiempo".

"Mi mamá siempre tenía excusas para pegarnos. Estaba re loca. Un día me cortó el pelo porque no quería tomar la leche. Nos puso cera en la cara para quemarnos. La cera que se usa en las depilaciones. Era muy doloroso. Que se yo, para mí no estaba bien de la cabeza esa mujer, algo que quedó demostrado con el paso del tiempo", sentenció la hija de Jorge Rial, quien no tiene relación con su madre y ha explicado los motivos que la llevaron a cortar relación con ella.

More Rial destrozó a Silvia D'Auro, su madre adoptiva, y la trató de "loca psiquiátrica"

Si bien cuando comenzó la pandemia, Morena Rial bajó su nivel de exposición tanto en las redes sociales como en los medios, la hija de Jorge Rial suele responder a las consultas de sus seguidores sin ningún filtro. Ahora, Morena respondió ante la pregunta de un follower que quiso saber cómo estaba su relación con Silvia D'Auro, su madre adoptiva. "Yo no entiendo para qué mierda nos adoptó si nos iba a terminar abandonando", disparó durísima la cantante al tiempo que tildó a D'Auro de "loca psiquiátrica".

En el 2011, Jorge Rial anunció que se separaba de Silvia D'Auro tras más de 20 años casados y con dos hijas adoptadas en conjunto, Morena y Rocío. Desde ese momento, Silvia desapareció de la vida de sus hijas, algo que todavía Morena no perdona, como así tampoco el calvario que debieron vivir durante su infancia. La misma More Rial contó hace algunos años los maltratos que recibían ella y su hermana por parte de su madre adoptiva.

Consultada por un seguidor en sus historias de Instagram por la relación que la une con Silvia D'Auro, Morena Rial se despachó con todo: "Gracias a dios no tengo nada que ver con esa señora, no tengo contacto ni nada". La hija de Jorge Rial reveló que le pidió a su abogado que la denunciara en la Justicia para que "se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años". "Desapareció, dejó a dos menores con su papá, que gracias a dios nos supo criar muy bien", continuó furiosa en su descargo Morena.