Mónica Farro y una noticia inesperada: "Lamentablemente falleció"

Mónica Farro y una noticia que nadie imaginó. La vedette uruguaya, protagonista de una información desconocida por la mayoría de los amantes de la farándula.

Mónica Farro fue protagonista de una noticia inesperada para el mundo de la farándula. Es que la vedette uruguaya reveló detalles desconocidos de su vida y narró su experiencia junto a un cordobés que salió con ella y que "lamentablemente falleció" en un accidente.

"Ahora estoy en un momento muy tranquilo, casada hace tres años, cinco que estamos de novios y siete que nos conocemos. Tuvimos una crisis complicada el año pasado, pero ya está superada, estamos juntos y bien. Cuando te separás entendés un montón de cosas y esta vez fue para estar bien y avanzar y no retroceder. Estamos pasando un momento muy lindo de nuestra vida", comenzó diciendo Farro, en diálogo con La Nación.

En ese momento, la uruguaya narró cada una de sus experiencias amorosas y reveló que uno de sus ex murió en el último tiempo: "Con el padre de mi hijo tuve 17 años muy buenos y felices y también ahora con mi marido. Pero sacándolos a ellos, tuve un golpeador, un cordobés que me engañó y lamentablemente falleció hace no mucho en un accidente de moto y tuve a uno que estuvo preso. Fueron tres parejas horribles que me hicieron perder nueve años de mi vida. Otras parejas no tuve, apenas estuve sola un año y me divertí mucho acá en Argentina. Era todos los días uno diferente".

El hijo de Mónica Farro vive en Uruguay y está de novio con una argentina

Así lo explicó Mónica Farro: "Diego tiene 27 años, estudia educación física y tiene novia argentina, o sea que viene más seguido. Vive en Uruguay con su papá y posiblemente cuando termine de estudiar, el año que viene, se mude a la Argentina. Y yo feliz de la vida. Cuando vine no pude traerlo porque prefirió quedarse en Uruguay. Milagros, la novia, va a cumplir el milagro que yo necesito y lo va a traer".

"Diego tenía 13 años cuando me vine. Los primeros dos años yo iba y venía mucho y ellos también. Después nos divorciamos y el juez le dio a elegir dónde vivir. Y Diego no eligió a la madre o al padre sino al país. Creo que hizo bien porque allá tiene a sus abuelos, sus primos, sus tíos, sus amigos. Y acá yo trabajaba mucho y no podía haber compartido tanto con él", reveló la vedette, quien espera que su hijo se instale en Argentina en los próximos meses.