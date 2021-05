Mica Tinelli contó su historia con los ataques de pánico: "Terminé tirada en la calle"

La hija de Marcelo Tinelli relató una de las etapas más difíciles de su vida. Cómo la ayudaron a salir adelante.

Mica Tinelli no suele tener una vida muy expuesta en los medios o las redes sociales, pero decidió romper el molde para dejar un mensaje a sus seguidores. La hija de Marcelo Tinelli sorprendió a todos al revelar en su cuenta de Instagram sus problemas con los ataques de pánico y cómo la ayudaron a salir adelante.

"La primera vez que lo sufrí fue en Uruguay. Estaba cenando y yo me sentía rara. No me olvido más, era un lugar oscuro con velitas y yo me sentía mal... Cuando me subí al auto para volver empecé a sentir una taquicardia que me explotaba el pecho. Dije 'listo, me muero acá'... Terminé tirada en la calle, la policía me vino a asistir y después vino mi papá. Me llevaron a una clínica. Literalmente, sentí que me moría", describió Mica Tinelli en una historia de Instagram.

Luego, recordó que en ese momento solo escuchaba a alguien decirle: "tranquila, estás teniendo un ataque de pánico" y que funcionó como "una soga" para ayudarla a salir. "Te dicen 'dejate de joder', no lo entienden. Es horrible. Yo lo solucioné con medicación y terapia, estuve casi dos años. Uno siente pánico real", agregó.

Asimismo precisó que "estaba viviendo muchas cosas en ese momento que fueron desencadenantes de los ataques". Si bien aclaró que no lo superó del todo, hoy consideró que pudo seguir adelante. "Yo tengo mucha ansiedad pero ya me conozco, sé lo que me pasa y tengo herramientas para poder frenarlo antes de un episodio fuerte", concluyó.

Micaela Tinelli sufrió una complicación con una cirugía

Mica Tinelli se mostró con unos apósitos en su nariz y explicó las razones, para que sus seguidores no se alarmen, ni magnifiquen la situación. “Hace un mes me operé de la nariz, de una cosa que tenía mal hecha. Hoy fui a la consulta y tengo una pequeña inflamación. Lo digo ahora porque por un mes me van a ver así, con las cintitas”, aclaró la diseñadora. Y saludó con un pulgar en alto y una guiñada de ojo.

En su momento, cuando se había operado, por redes sociales escribió: “Para mí no es un tabú hablar de esto. Hace más de un mes me operé con ellos, los doctores Moina, especialistas en rinoplastias”.

Y la historia que compartió salió con una imagen de los dos profesionales que le habían practicado la cirugía. “No puedo estar más feliz y agradecida. Esto no es un canje, pero es lindo destacar el trabajo de los demás, sobre todo cuando está tan bien hecho, con tanta paciencia y dedicación”, agregó la empresaria que se dedica a la indumentaria, con Ginebra, su marca.