Matías Alé desatado: "Quiero que la China Suárez me arruine la familia"

El mediático actor se metió de lleno en el Wanda Gate y confesó sus sentimientos hacia la actriz Eugenia China Suárez.

El culebrón que protagonizan la empresaria Wanda Nara, el futbolista Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez no para de lograr reacciones en los famosos. Esta vez fue Matías Alé quien confesó su amor por la actriz señalada como la tercera en discordia con una picante sugerencia hot, al aire de su programa radial, Espléndidos e Infidententes (AM 990).

"Yo quiero que me arruine la familia. Que me arruine todo. Quiero que la China venga y me haga un destrozo. Me encanta", dijo Matías Ale en el ciclo que conduce Adriana Salgueiro. Muy picante, después de aquella tremenda confesión, la conductora explicó: "Está enamorado de ella. Ya lo dijo al aire antes. Juega para todos lados".

La China Suárez habría tenido un encuentro con Icardi: "Fue un cuerno presencial"

Evelyn von Brocke contó que habló con personas del círculo de ella y aseguró: “La familia no está para nada de acuerdo respecto a que Wanda vuelva, quiere que realmente se tomen una distancia. No un divorcio, una distancia, para ver qué sienten. Ella tiene mucha más información de la que sabemos, no es simplemente el celular”.

“Fue un cuerno presencial el de ‘La China’ y Mauro, por si quedan dudas. En los protocolos de covid se llama cuerno presencial. Porque hay cuerno presencial y cuerno virtual”, dijo Rodrigo Lussich. “Hay toda una discusión de fondo sobre si el sexting es cuerno, desde cuándo se considera cuerno, si el histeriqueo, el like, la llamita, encontrarte a través de webcams, o por una aplicación… bueno, lo que hicieron estos chicos fue un cuerno presencial, porque ella fue a París”, agregó.

¿Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi?

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, comenzó la empresaria.