Martín Bossi habría intentado conquistar a Sabrina Rojas.

Una verdadera bomba acaba de estallar en el mundo del espectáculo argentino: Martín Bossi, uno de los artistas más queridos y respetados del país, estaría comenzando un romance con una figura igual de fuerte y popular. Se trata nada menos que de Sabrina Rojas, recientemente separada de Gonzalo "Tucu" López, más conocido como "Lechuga".

El encargado de revelar esta noticia fue el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde dio detalles de este incipiente vínculo que habría nacido en el teatro y que ya está generando revuelo en redes sociales. “Tengo un datito interesante que me contaban el fin de semana. Domingo por la noche Sabrina Rojas fue a verlo a Martín Bossi al teatro y, según me cuentan, pasaron cositas llamativas”, expresó Etchegoyen, dando pie al rumor que ya se instaló con fuerza.

El periodista añadió que personas del entorno teatral los vieron "muy mimosos" y que incluso hablaron de “mimos injustificados”, dejando entrever que la química entre ambos fue más que evidente. Además, aparecieron fotos donde posan juntos, alimentando aún más las sospechas.

Según el comunicador, la intención de Bossi habría sido invitar a cenar a solas a Sabrina, aunque aún no se sabe si esa cita finalmente se concretó. “A mí me hablan de un flechazo total en el corazón. Podrían darse una oportunidad, ¿no?”, deslizó Etchegoyen, ilusionado con esta nueva pareja que promete dar que hablar.

Pero eso no es todo. En redes sociales, los cruces de mensajes entre ambos no pasaron desapercibidos. Bossi le habría escrito a Rojas: "Sos un sol", mientras que ella le respondió con un afectuoso "te admiro y te quiero", dejando ver una relación cada vez más cercana y con una conexión que trasciende la amistad. Y como toda historia de amor necesita su cupido, el productor Ezequiel Corbo parece haber sido el celestino de este posible romance. Amigo íntimo tanto de Sabrina como de Martín, habría sido el nexo que los acercó y, quizás, el artífice de este nuevo capítulo sentimental que ya cautiva al público.

Sabrina Rojas rompió el silencio y habló de su vínculo con el Pipa Benedetto , ex Boca

Sabrina Rojas fue blanco de rumores tras ser vinculada sentimentalmente con Darío "Pipa" Benedetto, luego de que supuestamente fueran vistos juntos en un restaurante de Palermo (Ciudad de Buenos Aires). Sin embargo, la actriz y conductora de Paso en América (América TV) no tardó en responder para aclarar la situación y dar detalles del tipo de relación que mantiene con el exdelantero de Boca Juniors, actualmente en Querétaro de México.

En una entrevista con Intrusos, Sabrina expresó su incomodidad ante las versiones que surgieron, especialmente luego de que la periodista Majo Martino mencionara en Mañanísima que los habían visto besándose. "No estoy enojada, pero siempre estoy regalada... Paro, doy notas y no puedo estar explicando todo el tiempo", comentó, visiblemente molesta.

La actriz negó rotundamente los rumores de un romance. "¿Te lo chapaste al Pipa? No, no. No tuve romance con él ni con nadie", aseguró, dejando claro que su encuentro con Benedetto fue casual y que solo intercambiaron unas palabras. "Hablé con él y le pedí un video para mi hijo, buena onda. No hubo picos ni nada más", explicó.

Además, Sabrina enfatizó que jamás tendría una relación con un hombre casado. "Eso es lo único que me importa aclarar", subrayó, refiriéndose al malentendido generado por la prensa. También expresó su frustración por cómo los medios exageran este tipo de situaciones: "Ustedes me espantan los chongos. Voy a un lugar y los pibes no me quieren ni saludar porque al otro día pueden ser portada".

Finalmente, Rojas reflexionó sobre las etiquetas que se colocan a las figuras públicas y pidió que se respete su espacio personal. "Déjenme chonquear en paz", concluyó con humor, marcando su descontento con la atención mediática excesiva hacia su vida privada.