Mario Massaccesi hizo "sanación genital" y contó de qué se trata

Mario Massaccesi contó que hizo "sanación genital" en su adultez después de haber sido lastimado cuando era un niño de solo 8 años.

Mario Massaccesi le brindó una extensa entrevista íntima a La Nación en la que dejó algunas declaraciones bastante reveladoras sobre su vida tanto sobre su labor como periodista como en su rol de coach ontológico. Entre estas últimas, reveló que probó con diversos tipos de terapia para conocerse a sí mismo como la "sanación genital" por el pudor que sintió durante toda su vida a la desnudez.

Mario Massaccesi es la cara de las noticias de El Trece en las medianoches, cuando la jornada ya está terminando. Desde hace 9 años se convirtió en el principal conductor de En síntesis, el ciclo con el que el canal del Grupo Clarín cierra sus días. Pero además de su trabajo como periodista, Massaccesi escribió Soltar para ser feliz, un libro sobre coaching ontológico, una vocación que encontró después de años de dolores, búsquedas y perdones, que terminó convirtiendo en un método. Pero así como encontró esta disciplina, el periodista reveló que pasó por diversos tipos de terapia antes.

"Hice terapia tradicional, El arte de vivir, inside, sanación genital, retiros espirituales, biodecodificación, meditación", contó Massaccesi. Ante la sorpresa de su interlocutor, el conductor de En síntesis desarrolló sobre qué es la sanación genital: "Tiene que ver con sanar aquellos mambos que uno sabe que existen a partir de los genitales". Después de explicar sobre ese tipo de terapia, el periodista contó como fue su caso particular y qué lo llevó a experimentar.

"Siempre tuve el prurito de avergonzarme mucho de mi desnudez. Fui un tipo muy vergonzoso de mi cuerpo y mi genitalidad y no porque hubiese nada raro", reveló el periodista de El Trece sobre una problemática que lo aquejó durante una buena parte de su vida. "El niño que fuiste fue un niño herido por circunstancias que te tocaron vivir, que no elegiste y que, además, en ese momento no sabías cómo cuidarte, todo lo que viene en adelante es una cárcel de miedo, de culpa, de vergüenza y de juicios horribles que yo me hacía sobre mí mismo", continuó Massaccesi.

En ese sentido, el periodista reveló que a los 8 años sufrió una herida que le impidió ser feliz: "No lo cuento públicamente porque se trata de una película de terror. Se trata de una cuestión de intimidad. No está bueno exponer a ese niño". "Ese niño ya pasó y hoy quien lo cuida es este hombre que soy, con las herramientas que tengo y hasta con la gente que me ha ayudado", agregó Massaccesi, contando que también logró perdonar a esa persona que lo lastimó de niño.