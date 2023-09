Mario Massaccesi emocionó a todos con su revelación: "Son genuinos"

Mario Massaccesi, a corazón abierto, emocionó a todos. Qué dijo el periodista de TN.

Mario Massaccesi es uno de los periodistas del que poco se conoce sobre su vida privada. Pese a ser uno de los conductores más reconocidos de TN, los afectos y el círculo íntimo del cordobés no son expuestos públicamente del mismo modo con el que otras figuras viralizan su vida a través de las redes sociales. Sin embargo, el protagonista decidió hacer un podcast y allí lanzar una revelación que emocionó a todos.

Mediante el podcast Soltar para ser feliz, ciclo que Mario Massaccesi conduce junto a Patricia Daleiro, el conductor comenzó a hablar sobre los límites que el ser humano se impone. Los mismos pueden marcarse por voluntad propia o, según el relato del periodista, por mandato de terceros.

En el limbo de ver una posibilidad al lado de un límite, Mario Massaccesi lanzó la siguiente reflexión: "A veces vemos posibilidades en función de lo que otros nos dijeron que tenemos que hacer. Y a veces, eso que los demás nos dicen no lo vemos como posibilidad. Tenemos que construir nuestra propia posibilidad o de eso que nos dijeron sacar lo que nos sirve y descartar lo que no nos sirve. Y lo mismo pasa con el límite. ¿Ese límite es algo que surge de vos como límite? ¿O es algo que alguien en algún momento te dijo 'esto no es para vos'? ¿Son genuinos o los trajimos de alguien, se los compramos a alguien?".

Las palabras de Mario Massaccesi generaron emoción en sus oyentes, puesto que muchas veces los límites son impuestos por la sociedad o por mandatos que preceden a la existencia del ser humano contemporáneo. En efecto, lo que busca el cordobés junto a Patricia Daleiro es hablar sobre estos aspectos de la vida de los que poco se hablan en los medios masivos.

Mario Massaccesi confirmó su relación y soprendió a todos: "La podés comprobar"

Mario Massaccesi es uno de los periodistas más reconocidos de la República Argentina. Con una extensa trayectoria en TN y El Trece, poco se conoce de su vida privada puesto que no expone demasiado a sus afectos más allá de alguna que otra foto en las redes sociales. Sin embargo, hace muy poco decidió hablar de una relación que lo marcó a fuego.

En TN, Massaccesi dio detalles de su romance con una persona que recordó de una manera poco feliz. Según el periodista, la descubrió siéndole infiel y allí decidió cortar el vínculo: "No sabés el quilombo que se armó. Me quedé esperando hasta que terminaran de hacer la cosa chancha... Yo soy un gran investigador. Me quedé en la puerta y ya sabía cómo eran los tiempos ahí adentro, que luces se prendían y que ventanas se cerraban. ¡Pum! Ahí estaba. Entonces dije ‘hay que esperar’, para denunciar hay que esperar la prueba, sino no hay denuncia”.

“No caía una media, caía un puñal. Imaginate, después me volví llorando. Por eso no creo en el amor, porque me han engañado muchas veces. Hay una intuición, como una intuición de madre. Hay un momento en que vos te das cuenta internamente que te están cagando y te están cagando. Si tenés la firme convicción y además la podes comprobar, quiere decir que no es una intuición falsa, es real”, sentenció Mario Massaccesi.