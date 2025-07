Marilina Bertoldi le contestó a Javier Milei tras su crítica a Julia Mengolini.

Hace algunas semanas, Marilina Bertoldi visitó el programa de Julia Mengolini en Futurock y contó una anécdota con uno de sus sobrinos que perdió un peluche en una plaza y al enterarse que lo había agarrado una niña de la calle, hija de una familia de cartoneros, le dijo a su tía que estaba todo bien, "que se quedara tranquila". Ante esto, una ola de fanáticos liberales comenzó a insultar a la cantante asegurando que la historia era "robada de un meme de Twitter".

"Las kirchneristas Julia Mengolini y Marilina Bertoldi se roban una historia meme de Twitter y la pesentan como real entre lágrimas para atacar al gobierno de Milei", expresó el usuario "Progresivo out of context". Este twit tuvo bastante repercusión por lo que el propio mandatario decidió levantarlo y redoblar la apuesta: "No odiamos lo suficiente a los periodistas basura (90%)".

Ante el ataque del líder de La Libertad Avanza, Marilina decidió contestarle con una cuota de humor a través de su cuenta personal: "Marilina pautoldi creo que me gustaría o, no sé, propongan! Qué emoción! Saludos al baiteado", escribió, haciendo referencia a los polémicos apodos que el presidente pone a los artistas que agrede públicamente.

Marilina Bertoldi habló con El Destape y opinó sobre los ataques de Milei a los artistas

En medio de la presentación de su nuevo álbum 'Para quien trabajas', y del anuncio de su show en el Estadio Malvinas Argentinas el próximo 8 de noviembre, la cantante dialogó con El Destape y dio su opinión sobre la situación del país y el comportamiento del presidente Javier Milei en redes sociales.

¿Qué opinás del hecho de que tengamos un presidente que ataca a los artistas? Particularmente a mujeres, como el caso de María Becerra y Lali.

- Bueno, primero, cada vez que hace comentarios contra artistas con mucha llegada, especialmente mujeres, genera una indignación enorme. Incluso en gente que no las sigue, pero que ve lo que pasa y dice: "Esto es totalmente injusto". Y esa indignación es tan grande que hace que dejemos de mirar lo que realmente deberíamos estar mirando. Ese es el objetivo principal de esos ataques. Después, si realmente tiene un odio personal contra estas artistas, no lo sé. Pero sí veo una intención clara detrás de esas críticas: colgarse del éxito y la popularidad ajena para generar una distracción. Que todos se indignen con esto, y no con lo que verdaderamente es un desastre. Es desviar la atención.

No sé por qué se ensaña con mujeres tampoco, pero sí sé que hay muchos ataques hacia nosotras y hacia la comunidad homosexual, hacia las personas trans. Es la derecha, el fascismo. Lo que está pasando acá pasa en todo el mundo. Es un plan coordinado y repetido. Me parece que va por ahí. No le veo otro motivo. Y lo que dice, obviamente, es una estupidez.

La cultura está siendo muy golpeada en este momento del país. ¿Cómo ves esta situación?

- Hay un nivel de estupidez bastante alto en pensar que el debate está solo en lo económico. Eso de "si no genera plata, no vale", cuando en realidad hay una falta total de lógica sobre lo que la cultura mueve económicamente. Y ni hablar del valor simbólico, emocional, identitario que tiene para nosotros como país. Me parece que hay ciertas indignaciones que se buscan con mucha intención para que hagan tanto ruido que no podamos ver lo que realmente está pasando.

¿Sentís que es parte de una estrategia?

- Sí, es una época muy desconcertante. Pasan tantas cosas a la vez, y creo que ese es el objetivo: bombardearte con noticias y cosas que te indignan, y mañana otra cosa, y pasado otra más. Entonces ya ni sabés por qué estás indignada, solo te levantás angustiada todo el día. Yo siento que cada día es una cachetada.