Así quedó el rostro de María Julián Olivan tras el accidente

María Julia Oliván atraviesa un delicado momento de salud luego de haber sufrido quemaduras graves al intentar encender una estufa en su lugar de trabajo. Internada en el Hospital Alemán, la periodista se encuentra en proceso de recuperación y recientemente decidió compartir una imagen de su rostro para mostrar el impacto del accidente.

A través de su cuenta de Instagram, Oliván publicó una foto donde se observan heridas visibles en su nariz, una mejilla, el mentón y el cuello. La comunicadora había explicado previamente que el fuego le provocó quemaduras en el 25% de su cuerpo, lo que derivó en su ingreso a terapia intensiva.

María Julián Olivan compartió una foto de rostro tras el accidente.

Aunque ya está fuera de peligro, confesó que fue una situación extremadamente difícil, y continúa en observación médica por otras zonas afectadas de su cuerpo. La publicación generó una oleada de mensajes de apoyo y preocupación entre sus seguidores. Este episodio se suma a otro momento tenso vivido recientemente, cuando un integrante de su equipo fue agredido por el dirigente piquetero Eduardo Belliboni durante una emisión de su programa. Sin embargo, Oliván sigue enfocada en su recuperación y agradece el cariño recibido.

Cómo fue el accidente de María Julia Oliván

María Julia Olivián, la famosa periodista que formó parte durante muchos años de América TV, y que hoy en día se encuentra protagonizando su propia obra de teatro. Precisamente, la situación se dio a penas la periodista terminó de trabajar en el ciclo Oveja Negra, el cual se emite por Border Periodismo. Una vez que finalizó su columna bélica, sufrió el accidente que la dejó internada en el Hospital Alemán.

"Me prendí fuego y tengo el 25 por ciento de mi cuerpo comprometido", empezó por contar en sus redes sociales. Asimismo, contó que el accidente se desarrolló en el mismo canal de streaming, cuando quiso acercarse a una de las estufas. "Cuando volví a Border tenía frío. Ahí tenía una chimenea que funciona a etanol, es como si fuese una de esas chimeneas, no de las de antes sino moderna, que le ponés etanol y aparece un fueguito muy cool y canchero. Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo", reveló.

Luego, siguió: "Valu Bonadeo estaba trabajando conmigo, la hija de Diego que está por estrenar un programa en Border... y ella me salvó prácticamente la vida porque me dijo instantáneamente que me saque la ropa". Asimismo, sumó: "Entonces me saqué la ropa, encendida, y como pude subí al primer piso y me tiré abajo de una ducha fría". Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y pudo recibir asistencia médica rápido.

"El largo tiempo que tardó, la policía patrulla vino enseguida pero la ambulancia tardó un tiempo, y después hubo otro tiempo que esperar para la derivación, y todo ese tiempo imagínense... dolorida, en carne viva y temblando... ¡Horrible! Ya había llamado a mi hermana que estaba en otro lado, Antonio estaba solo en casa... un lío", sentenció.