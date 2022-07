María Becerra explotó contra Leo García por su ataque a Tini Stoessel: "Si le molesta, que no la escuche"

María Becerra defendió a Tini Stoessel de los violentos dichos de Leo García en su contra.

María Becerra saltó en defensa de Tini Stoessel tras los dichos de Leo García, quien señaló que la música de la artista es "de pendeja despechada" e incluso la insultó llamándola "putita". Tras la enorme polémica que se generó en las redes sociales, Becerra se manifestó al respecto durante una conferencia de prensa en Santiago del Estero.

La cantante de Ojalá contradijo los dichos de García, quien había acusado a Tini de hacer mala música y de no ser merecedora del lugar que tiene en la industria. "El éxito que ella tiene lo tiene completamente merecido. Si no tenés talento, si no tenés disciplina eso no se mantiene”, sentenció María. Becerra también enfatizó que la mayoría de los artistas jóvenes de su generación son "muy dedicados". "La mayoría componemos nuestras canciones y yo con 22 años puedo componer un hit mundial. No te voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho”, sumó.

Y destacó la calidad humana que distingue a Stoessel de muchos otros artistas. "Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas... Es talentosísima. Canta, baila, compone y es dedicada a su trabajo como nadie”.

Además, la youtuber señaló que "hay canciones que hablan de cosas tremendas" y nadie dice nada. "Nosotros tenemos la responsabilidad de que somos gente que influimos muchísimo en jóvenes y adolescentes y teniendo la edad que tenemos cargamos con esa responsabilidad. Andamos trabajando 24/7, componemos las canciones y creo que la rompemos. Llevamos el nombre del país en alto, trabajando y si a él le molesta que habla de despecho, que no la escuche”, concluyó la artista.

Los polémicos dichos de Leo García sobre Tini Stoessel

Leo García revolucionó las redes sociales cuando insultó a Tini durante un vivo en Instagram. "¿Qué te pasa, Tini? ¿Qué te pasa con ese macho que salís? Que dejó una mujer ahí con un chico llorando. Eso es lo que se habla de vos, ¡qué vergüenza!", dijo en relación a su noviazgo con Rodrigo de Paul, expareja de Camila Homs.

Y soltó fuertes agresiones contra la cantante: "Las tilingas esas que tenés de seguidoras. Vamos... ¿Le pediste a papá que te compre el disco? Putita. No tenés plata para comprártelo vos, ¿te compraste la entrada porque te la compró tu mamá o tu papá? ¡Andate a la puta que te parió!".

Más tarde, publicó una serie de mensajes en Twitter quejándose de la música que hacen los jóvenes hoy en día. "Mi país no va a ser contaminado más por la mierda. ¡La mierda son ustedes, los seguidores de esa basura, de toda esa mezcla de reguetón chicano que nada tiene que ver con nuestra cultura!".

El cantante también apuntó contra Stoessel por tener familia de clase alta y hacer música para jóvenes de clase media. “La Tini diciendo 'mijente’. Nena, saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada que lo único que piensa con quién estará el tóxico de tu chongo”, se quejó el cantante en la plataforma, que se llenó de mensajes en su contra.