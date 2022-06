Marcelo Tinelli le dedicó una canción a su ex, Soledad Aquino: "Necesito alguien"

Fue Mica Tinelli la que compartió el video del tierno momento que compartieron sus padres.

Marcelo Tinelli le cantó una canción muy especial a Soledad Aquino, su expareja y madre de sus dos hijas mayores: Micaela y Candelaria. El video que inmortalizó el momento entre ambos fue compartido por una de sus hijas y se viralizó rápidamente.

Mica Tinelli, fue quien compartió las tiernas imágenes donde se ve a Marcelo Tinelli cantándole a Soledad Aquino. La empresaria utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para publicar la emotiva grabación. Por su parte, el periodista deportivo se hizo eco del recuerdo de su hija y las replicó también en sus redes.

En el video Marcelo Tinelli le entonó a Soledad Aquino la canción Necesito de Sui Generis. El conductor le cantó a su expareja: "Necesito alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve".

Como si eso fuera poco, Marcelo Tinelli continuó cantando: "Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, besarme después, y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir".

La reacción de Soledad Aquino cuando Marcelo Tinelli le cantaba

Mientras Marcelo Tinelli estaba cantando, Soledad Aquino hacía caras. Tal como lo expresó Mica Tinelli: "Mamá siempre hacía caras como diciendo qué hace este boludo". Pero en un momento dado de la canción, la mamá de las hijas mayores del conductor lo interrumpió y le dijo: "No es así la música". De esa forma manifestó que la estaba cantando mal, ya que le puso entonación de cántico de cancha.

Ante el reproche de su expareja, Marcelo Tinelli lanzó una carcajada y replicó lo que le dijo Soledad Aquino. Al periodista deportivo le causó gracia que en vez de notar el acto de amor de cantarle en ese momento para hacerla sonreír, su expareja se fijara en la forma en la que lo hacía. Así fue como el periodista deportivo acompañó a sus hijas y su madre en ese dicífil momento que le tocó atravesar hace ya un año atrás luego del transplante de hígado que debió recibir para seguir viviendo.