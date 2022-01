Luciana Salazar tomó una drástica medida tras las críticas a su hija: "No voy a permitir"

La modelo se expresó en sus redes sociales sobre la decisión que tomó tras recibir una catarata de agresiones virtuales.

Luciana Salazar se expresó tras el escándalo mediático que la tuvo a ella y a su hija Matilda en la mira de la prensa. La celebridad informó que tomó acciones legales contra Google y Twitter por el cyberbullying recibido por quienes la acusaban de haberle teñido el pelo a la niña, cuyo cabello es color rubio platinado.

"No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tienen que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio", comienza el posteo donde la sobrina de Evangelina Salazar y "Palito" Ortega hizo saber a su público que había decidido llevar el conflicto con sus haters a la Justicia. "No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a menores de edad con el enorme daño que eso genera".

Preocupada por la imagen de su hija, Salazar continuó sobre como será su proceder para buscar justicia en los insultos recibidos por las redes sociales. "Con el asesoramiento del Dr. Castro Bianchi, voy a estar presentando dos demandas contra Twitter y Google para que se elimine de esas plataformas todos aquellos agravios que recibimos con mi hija estos últimos días", enunció la modelo, en busca de un cese en el acoso virtual que asegura haber sufrido.

Hacia el final de su descargo, la celebridad dejó en claro que busca que las redes se conviertan en un lugar de diversión y empatía y que el odio y las críticas destructivas ya no formen parte de esa dinámica. "Las medidas cautelares solicitadas tienden a asegurar mis derechos personalísimos y los derechos de la niña, así como sus derechos humanos y personalísimos", cerró su texto Salazar, en referencia a cuestiones más técnicas de las acciones que tomará contra las plataformas de internet. Y concluyó: "Son derechos fundamentales que hacen a la dignidad de la persona y que son ampliamente reconocidos por nuestra Constitución Nacional".

Luciana Salazar culpó a Martín Redrado tras el acoso virtual

Si bien en ningún momento lo nombró, muchos periodistas de espectáculos llegaron a la conclusión de que Luciana Salazar señaló a su expareja Martín Redrado como quien armó la dinámica virtual en la que se basaron las críticas hacia ella. "Hay una sola persona que busca dañarme constantemente. No quisiera pensar que esta persona tiene algo que ver con esto", soltó la diva, con claras referencias a Redrado y remató: "Siento que se busca tapar en la prensa con esto ciertos comentarios que hice en estos días".