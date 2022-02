Los hijos de Sabrina Rojas se plantaron contra El Tucu López: "¿Te da vergüenza?"

Los hijos de Luciano Castro ya no soportan la actitud del Tucu López. El conductor tiene un hábito que los cansó y así se manifestaron en un video viralizado en las últimas horas.

El "Tucu" López es la pareja de Sabrina Rojas desde hace ya un buen tiempo. Quien supo ser esposa de Luciano Castro rehizo su vida amorosa y logró que sus hijos congenien con quien es también conductor de radio. Sin embargo, hubo una actitud que cansó tanto a Fausto como a Esperanza y se lo hicieron saber.

¿Qué fue lo que pasó? Mediante un video que se viralizó en las redes sociales, Esperanza exhibió su malestar por tener que acompañar al "Tucu" López en su costumbre de juntar maderas que encuentra en la calle. "Acompañame por favor, me meto, saco la madera y vengo", le expresó el novio de Sabrina Rojas a la pequeña.

"Espe, ¿te da vergüenza lo que hace?", le preguntó Sabrina Rojas a su hija, quien no dudó en contestar: "¡Sí, está robando este pibe! La otra vez nos paramos a la 1 de la mañana a agarrar cincuenta maderas". Por su parte, "Tucu" optó por reírse y seguir instando a los hijos de su pareja a que lo acompañen en su costumbre de juntar maderas en la calle.

Sabrina Rojas no suelta a Luciano Castro: "Le sigo diciendo"

Sabrina Rojas se expresó sobre cuál es su relación con Luciano Castro varios meses después de haber hecho pública su ruptura amorosa. La modelo y actriz dejó en claro que aún mantiene un gran sentimiento de cariño hacia el padre de sus hijos y contó cuáles son las cosas que aún no puede soltar.

"Al principio todo era raro porque la familia quería mucho a Luciano. A su mamá le sigo diciendo ‘mi suegra’, y a mis cuñadas lo mismo. Pero cuando vieron que los dos estábamos bien por nuestro lado, entendieron", comenzó su descargo la actriz de Desnudos, obra en la que compartió elenco con Castro durante meses. De esa manera, la celebridad dejó en claro cuán apegada continúa aún a la familia del actor, a pesar de no estar más juntos como pareja.

Rojas continuó su descargo e hizo alusión a las posibilidades de ser madre de nuevo con su actual pareja, "El Tucu" López: "Es un tema los hijos. Me juré nunca más salir con alguien conocido y acá estoy. Me juré no tener más hijos, pero puede cambiar", enunció la actriz y luego confirmó que ve como algo posible a la maternidad nuevamente en su vida: "Estamos fantaseando, después hay un camino para recorrer, siempre digo que todavía quiero ser novia. Creo que esta vida nos estaba esperando al 'Tucu' y a mí".