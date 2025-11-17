Lo operaron de urgencia: preocupación por la salud de Rulo Schijman

Darian “Rulo” Schijman sorprendió a sus seguidores este sábado al revelar que había sido internado de urgencia. Fiel a su estilo directo y descontracturado, el conductor eligió comunicar lo sucedido desde la propia clínica, sin dramatismos, y con la honestidad que suele caracterizarlo en redes y una fotografía en plena sala de internación.
Desde una camilla, vestido con el clásico camisón hospitalario y con una vía intravenosa en el brazo, explicó qué había sucedido. “Sábado. Apendicitis modo on”, escribió en una historia de Instagram que rápidamente generó preocupación, pero también alivio por verlo con buen ánimo. La foto confirmó que había pasado por el quirófano y se encontraba en pleno proceso de recuperación.
El conductor optó por mantener el humor incluso en un momento delicado, señalando que su intención era llevar calma y transparentar su estado de salud sin generar alarmas innecesarias. La imagen funcionó como prueba clara de su paso por la operación y evitó especulaciones. Según dejó ver se encuentra recuperándose.
El difícil año de “Rulo” Schijman
Este episodio llega en un año movido para Rulo, quien en abril confirmó su separación de Gabriela Sari tras once años juntos y una hija en común, Donna, de ocho años. En diálogo con Teleshow, se limitó a decir: “Estamos separándonos y por respeto y cuidado sobre todo a nuestra hija prefiero no hablar”. Aseguró, además, que ambos están transitando el proceso “con cuidado y en buenos términos”.
La noticia de la ruptura había sido adelantada en Intrusos, donde detallaron que la separación venía gestándose desde hacía varios meses y que la prioridad de ambos siempre fue preservar a su hija. Pese al momento emocional complejo y ahora este episodio de salud, Rulo se mostró sereno y acompañado.