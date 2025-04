Llora la cumbia por lo que le pasó a Karina La Princesita: "Me dolía".

Karina "La Princesita" asustó a sus fanáticos con un comunicado que llevó preocupación y alerta por su salud. La referenta de la cumbia argentina lanzó preocupantes declaraciones en las redes sociales y crecen los rumores sobre su estado.

Karina "La Princesita" volvió a su Instagram luego de unos días sin actividad y explicó a todos sus seguidores los motivos de su alejamiento de la red social, llevando preocupación a sus fans: “Me tomé unos días de las redes porque no me sentía nada bien. Muchas cosas feas que nos tocan afrontar a veces. Ya desintoxicada... hay que volver, estoy un poquito mejor. Entonces les paso mis fechas del finde. Gracias”.

El preocupante comunicado de Karina "La Princesita".

Luego de este comunicado, Karina "La Princesita" volvió a compartir publicaciones con sus próximas presentaciones y fechas de recitales no haciendo nuevas menciones a su intimidad y su salud, cuestiones que siempre preocupan a sus fanáticos dado que la artista es muy sensible y suele ser noticia por temas relacionados a su salud emocional (muchos recuerdan la última separación de la cantante, que ocupó mucho tiempo en los magazines de espectáculos).

Esta no es la primera vez que Karina "La Princesita" tiene bajones anímicos y problemas en su salud. En su última visita a la mesa de Mirtha Legrand, reveló que se había decidido a pedir ayuda por sus fuertes dolores: "Había días en los que solo quería dormir para no sentir. Me dolía estar despierta. Quería dejar todo y dedicarme a cualquier otra cosa". Durante el 2023 Karina "La Princesita" contó que fue diagnosticada con depresión y que desde entonces trata de tomarse las cosas con calma teniendo en cuenta "las prioridades de la vida".

Insólito: Karina La Princesita frenó un show en vivo y trató de "pelotudos" a sus fans

Karina la Princesita se volvió viral tras protagonizar un insólito momento en pleno recital. La famosa cantante vivió una tensa situación con sus fanáticos y tuvo que detener el show para "insultar" a algunos integrantes del público que estaban generando disturbios.

Precisamente, la intérprete se encontraba cantando en un boliche, como suele hacer durante los fines de semana, y frenó el show en medio de una canción para exponer a dos personas que estaban peleándose. "Disculpen, no quiero que sea falta de respeto mía frenar pero si es falta de respeto de estos pibes que se están peleando como unos pelotudos", empezó por decir.

Luego, continuó, enojada por el escándalo que hicieron los dos hombres y que llevaron a que el show se arruine. "Sean responsables, no sean tan boludos. Hace 20 años trabajo de esto, si no saben tomar no tomen si el alcohol los pone así de boludos", se sacó.

Por último, Karina destacó que con el tiempo aprendió a que estas situaciones no le den pena, pese a que esas personas habían pagado su entrada, ya que le arruinaban el espectáculo al resto. "Si no lo sacan ustedes lo saco yo", sentenció enojada mientras esperaba que la seguridad hiciera algo.