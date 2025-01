Preocupación en la cumbia por lo que dijo Karina La Princesita: "Una porquería".

Karina La Princesita es una de las mayores referentes de la industria de la cumbia en el país y, pese a su extensa y exitosa carrera, en el último tiempo decidió correrse un poco de su faceta de artista para abrir su corazón a sus fanáticos. Hace ya unos años que la cantante expone un poco más su vida personal en redes sociales y entrevistas, tanto en los momentos buenos como malos, motivo por el que su último posteo generó gran preocupación y no tardó en volverse viral.

Hace ya un tiempo que la reconocida cantante habló de sus problemas de salud mental, en algunos casos para concientizar y en otros para explicar momentos en los que se alejó de los medios. Fueron repetidas las veces en las que la intérprete de cumbia se refugió en sus seguidores para hablar de las cuestiones que la afligían o incluso buscar un consejo, pero este domingo hizo una publicación "de descargo" donde dejó en claro el mal momento que está pasando.

"La ansiedad es una porquería”, escribió Karina en sus historias de Instagram. Luego, no compartió más nada de su estado anímico, lo que generó preocupación entre sus seguidores, tanto así que Luis Ventura habló al respecto en su ciclo, Secretos Verdaderos, emitido por América TV. Por el momento, la cantante no dijo más nada sobre el tema y parece que necesitaba exteriorizar lo que le estaba pasando.

Insólito: Karina La Princesita frenó un show en vivo y trató de "pelotudos" a sus fans

Karina la Princesita se volvió viral tras protagonizar un insólito momento en pleno recital. La famosa cantante vivió una tensa situación con sus fanáticos y tuvo que detener el show para "insultar" a algunos integrantes del público que estaban generando disturbios.

Precisamente, la intérprete se encontraba cantando en un boliche, como suele hacer durante los fines de semana, y frenó el show en medio de una canción para exponer a dos personas que estaban peleándose. "Disculpen, no quiero que sea falta de respeto mía frenar pero si es falta de respeto de estos pibes que se están peleando como unos pelotudos", empezó por decir.

Luego, continuó, enojada por el escándalo que hicieron los dos hombres y que llevaron a que el show se arruine. "Sean responsables, no sean tan boludos. Hace 20 años trabajo de esto, si no saben tomar no tomen si el alcohol los pone así de boludos", se sacó.

Por último, Karina destacó que con el tiempo aprendió a que estas situaciones no le den pena, pese a que esas personas habían pagado su entrada, ya que le arruinaban el espectáculo al resto. "Si no lo sacan ustedes lo saco yo", sentenció enojada mientras esperaba que la seguridad hiciera algo.