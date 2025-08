Llora el espectáculo por el anuncio de Guillermo Francella: "Se me murió"

Llora el espectáculo por el anuncio de Guillermo Francella.

Guillermo Francella rememoró cómo fue la muerte de su padre y no pudo ocultar su emoción ante las fotos que le mostró el periodista Diego Sehinkman. Las fotos que despertaron la memoria emotiva del actor y sus palabras para recordar a su papá.

En una entrevista con el programa Solo una vuelta más (TN) Guillermo Francella reaccionó a una serie de fotos de su niñez que lo llevaron a momentos de inocencia y juegos: “Alguien me dijo en esta etapa puntual de mi vida que tengo que volver a recuperar a ese Guille. Quiero volver a ese momento, cuando era un fresco hermoso, un atorrante divino; amigo de los amigos, pero tenía una frescura natural. Hoy estoy con el freno de mano por la permanente mirada externa que me hace muchas veces no poder ser quien soy. En la privacidad sí lo soy, pero hay muchas cosas que me olvidé de ese Guille".

"Este era un Guille chiquito. fui este Guille hasta los 26, 27 años que empezaron a llamarme y empecé a trabajar. Este no tenía freno de mano, era todo sentimiento como yo, buena persona, buen chico, todavía no tenía una vocación... Le diría que nunca deje de ser tenaz y constante con el objetivo que se trazó. Yo amé a ese Guille y lo recuerdo", agregó el actor, emocionado por las fotos que le mostró el periodista Diego Sehinkman.

Pero luego, Francella recordó la muerte de sus padres y contó una fuerte intimidad al respecto: “A mi madre la pude tener casi hasta los 100, pero mi padre se me murió en el 81, a los 60, cuando era muy jovencito yo, 26 años. Yo les decía que lo único que me gustaba era el teatro, actuar, y ellos me decían: ‘bueno, hacelo, pero buscate algún laburo para comer’, pero siempre con humor”.

Cómo será Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella

Cada viñeta de Homo Argentum es una historia autónoma, pero la combinación de todas ellas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y una incisiva crítica social. La película, con una duración de 110 minutos, se estrena el 14 de agosto de 2025 solo en cines. Guillermo Francella compone en ella 16 personajes diferentes, lo que sin dudas dará que hablar en las próximas semanas.