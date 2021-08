Lizy Tagliani habló de su deseo por la maternidad

La conductora de televisión habló sobre todas las aristas de su vida en la actualidad y aseguró que no descarta la maternidad.

Lizy Tagliani se explayó en una reciente entrevista sobre su presente personal y reveló cómo se ve como madre en un futuro cercano. La conductora de Telefe también hizo alusión a cómo transita su relación amorosa con Leo Alturria y cuánta importancia le da a la audiencia de los programas que lleva adelante.

“No es una necesidad que tenga yo, nunca la tuve pero, como te digo, si hay un nene que la opción soy yo, es como, sí obvio. No lo dudaría y trataría de hacer las cosas lo mejor posible. Lo que pasa es que no tengo capacidad para poner límites. No sé. algo criado por mí sería lo peor que le puede pasar a este mundo”, expresó la actriz de Quiero vivir a tu lado y aseguró que solo adoptaría en caso de que un niño la elija a ella como mamá. “No quiero compararlo con mis perros, pero yo a mis perros no les puedo decir a nada que no, entonces no podría. Que se encargue Leo de última”, agregó, en diálogo con Implacables.

Luego, la celebridad hizo referencia a su regreso al teatro, con la obra Los Bonobos, y mostró su felicidad por el éxito que resultó la apuesta. “El regreso estuvo buenísimo, la verdad, espectacular, con dobles funciones casi todos los días. Mucha gente, mucho cariño del público. La gente se ríe sin parar y quiere agradecer. Está como ansiosa por salir y eso la verdad que es bárbaro”, comentó Tagliani.

“Yo al rating no le doy mucho bola. Justamente hace un rato contaba que siempre cuando me llaman para de irme algo las autoridades y productores, yo les digo: ‘¿Te gustó el programa?’ y me dicen ‘Sí, estuvo bárbaro’. Ahí ya está. Después, de lo otro, ellos verán”, reveló Lizy en referencia a cuán poca importancia le da a las mediciones de audiencia que marca el ciclo que conduce por Telefe, Trato Hecho.

Su relación con Leo Alturria

Más tarde, Lizy Tagliani hizo referencia a cómo se toma su novio los chascarrillos subidos de tono que ella muchas veces hace con los participantes del programa que lleva adelante. “Nosotros nos conocimos así. Por suerte él no es celoso, igual tuvimos una charla. Donde yo le dije que yo soy esto, a mí me gusta contar todo y bromear con eso. Y lo hago todo el tiempo, pero también cuando los participantes me habilitan, me gusta más todavía y en ese sentido lo supo entender. Es bárbaro".