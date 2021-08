Lionel Messi le habría sido infiel a Antonela con una famosa argentina

¡Explotó el circulo íntimo del astro argentino! Lionel Messi habría tenido una relación con una famosa argentina estando en pareja con Antonela Roccuzzo, su esposa.

En las últimas horas, Lionel Messi volvió a estar en el centro de la escena y no precisamente por sus cualidades futbolísticas ni su llegada al Paris Saint-Germain. Es que en Pampita Online dieron detalles de una supuesta infidelidad a Antonela Roccuzzo con una famosa argentina. La información fue revelada por Karina Iavícoli, panelista del programa de NET TV.

"Compañeros del mundo del espectáculo han hablado maravillas de él. Es más, hace unos años, una argentina dijo que estuvo con él y lo hizo quedar muy bien, lo elijo a Messi”, manifestó Iavícoli, generando la sorpresa de sus compañeros y de Carolina "Pampita" Ardohain, la conductora del ciclo y quien comenzó a indagar sobre este tema que su panelista trajo a la mesa.

Sin filtros, Pampita acotó: “Pero no me dan los números desde que está con Antonella. ¿Cuándo fue?”. Lejos de meterse en líos, y aunque ya había pisado el palito en el aire de Pampita Online, Ardohain cerró el tema argumentándole a la periodista Karina Iavícoli lo siguiente: "No nos metamos en líos. Mejor no. Ya prescribió”.

Pampita confesó su fantasía con dos figuras de la selección argentina

De forma sorpresiva, Carolina "Pampita" Ardohain reveló una fantasía con dos jugadores importantes de la selección argentina. Al ser consultada por Gabriel Oliveri, sobre con quién pasaría "una noche de amor" entre Lionel Messi y Mauro Icardi, la conductora de Pampita Online dejó a todos sin palabras.

"¿Si tenés una noche de amor con cuál de los dos te quedás? Sincera, eh. Tenés que elegir entre los dos”, manifestó Oliveri, quien no se vio venir la respuesta de la capitana de este envío televisivo. "¿No se puede con los dos? Yo para que no se quede ninguno afuera. No quiero que se sienta mal al que le digo que no. Por eso”, sentenció Carolina Ardohain.

En tanto, Karina Iavícoli acotó datos sobre "La Pulga" y se sumó al cuestionario de su compañero eligiendo al capitán del seleccionado campeón de la Copa América: "Tengo buenas referencias de Lionel. Mis compañeros de espectáculos deben saber que él hace mucho tiempo estuvo con una argentina que habló muy bien de él. No la quiero nombrar a ella. En realidad lo elijo para estar bien cerca de alguien que es el mejor en lo que hace, de pura Cholula, ni siquiera le daría un beso, solo mirarlo y admirarlo”.