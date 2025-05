Lilita Carrió dijo que la relación de Yuyito González y Javier Milei fue "un contrato".

Durante su participación en La Noche de Mirtha Legrand, Lilita Carrió volvió a mostrar su costado más desinhibido y polémico. En esa línea, la ex diputada conversó con Puro Show de El Trece, donde habló sin filtro sobre la relación entre la farándula y la política, y lanzó una frase que encendió la polémica: se refirió a Yuyito González como una “Yuyito más grande”, en alusión a la supuesta reminiscencia de los años '90 que hoy ve en los vínculos entre figuras mediáticas y políticos, especialmente los del actual presidente Javier Milei.

“Hay una reminiscencia, pero con una Yuyito más grande”, expresó Carrió con ironía, dejando entrever que estos vínculos no serían otra cosa que “contratos”. “Todo son contratos, yo lo aprendí en los ‘90 porque me explicaban. Pregunto todo. Era amiga de Zulema Yoma y me contaba todos los contratos”, disparó.

Aunque no nombró directamente a González como tal, el uso del término “gatos” para referirse a las mujeres del espectáculo que se vinculan con el poder político fue más que sugerente. La frase provocó una ola de repercusiones, al tocar de lleno a una figura reconocida como Yuyito, quien en los últimos tiempos fue asociada sentimentalmente a Milei.

Fiel a su estilo, Carrió se mostró irónica y despreocupada ante la controversia, definiéndose a sí misma como una “atracción política” y una “vieja chic”, celebrando las licencias que le otorga la experiencia. “Lo lindo de ser grande es que tenés impunidad, como Mirtha”, señaló entre risas.

Lejos de quedarse en la polémica, también tuvo palabras de admiración para Mirtha Legrand y Susana Giménez, a quienes calificó como figuras “prodigiosas” e “inimputables” por su capacidad de decir cualquier cosa sin filtro, tanto en público como en privado.

La dolorosa confesión de Lilita Carrió: "Mis hijos"

Elisa “Lilita” Carrió reapareció públicamente y brindó una emotiva entrevista donde se animó a dar detalles de su vida personal y su carrera política. En ese sentido, sinceró en una emotiva entrevista para +Caras, en la que habló sobre su vida personal y su carrera política. En ese sentido la ex diputada reflexionó sobre su maternidad y admitió que considera que no fue una buena madre.

A los 67 años, Carrió habló sobre sus tres hijos: Enrique, Victoria e Ignacio, quienes llevan una vida súper bajo perfil, alejada de la atención mediática. El primero de ellos, nació cuando Lilita tenía apenas 17 años y ya se encontraba casada con Enrique Santos, un influyente de la Sociedad Rural en Chaco. Sin embargo, el matrimonio no duró tanto, ya que se separaron cuando "Quique" era bebé.

“Era muy chica, pero me creía muy grande. Terminé la secundaria a los 15 años y a los 16 ya estaba en la facultad. Pensaba que si no tenía a mi hijo, me iba a recibir a los 19”, confesó la exfuncionaria, en diálogo con +Caras. Victoria e Ignacio, fruto de su segundo matrimonio con el abogado Miguel Ángel Benítez, nacieron cuando Carrió tenía 28 años. “Con el segundo tuve un buen matrimonio y unos hijos divinos. Somos una gran familia”, expresó.

Pero luego, durante la charla, mostró su lado más vulnerable al reconocer sus fallas como madre: “No fui una buena mamá, no sé por qué mis hijos me quieren”. Y también se rio de su falta de habilidades en el hogar: “No sé cómo prender el horno, quemo todo. No sé cambiar un foco de luz, pero eso hace que te valoren”.

Por último, con el sentido de humor que la caracteriza, Lilita Carrió compartió una curiosa reflexión sobre su personalidad: “Mi abuela decía que tenía un costado de reina. Las reinas son inútiles, y si sos inútil, los demás se vuelven útiles. Yo me hice inútil. Nunca he tenido una llave de mi casa, quien está conmigo se encarga de eso”.