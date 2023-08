Lía Crucet reapareció en silla de ruedas y está irreconocible: la preocupante foto

Lía Crucet reapareció y su foto generó preocupación en las redes sociales. Cómo está la cantante actualmente y cuál es su estado de salud.

Lía Crucet es una de las cantantes icónicas de la cumbia argentina. Si bien hace mucho tiempo que dejó de hacer shows, sus canciones continúan sonando en miles de hogares y sus éxitos perduran más allá del paso de los años. Es por esta situación que, en las últimas horas, se conoció una foto actual de la intérprete de La Güera Salomé y causó preocupación.

En el marco de su cumpleaños número 71, desde la cuenta oficial de Twitter de Lía Crucet se compartió una imagen de la cantante celebrando su aniversario de vida. En la misma puede observársela mucho más delgada y en silla de ruedas, detalles que impactaron a sus seguidores.

La cantante Lía Crucet atraviesa un delicado momento de salud con el cual lucha todos los días. Tiempo atrás, su pareja Tony Salatino expresó: "Está bien, ella sigue igual. Es una bendición, según me dijo el psiquiatra. Yo le dije: '¿Cómo me decís eso y estás contento?' y me dijo: 'Esta es una enfermedad que día a día se va perjudicando más todavía'".

"Gracias a Dios la estamos llevando bien, ella conoce a todos, está tranquila, está bien atendida", le confió Tony Salatino a Crónica hace pocos meses. Lo cierto es que, más allá de todo, Lía Crucet continúa dando batalla y hace pocas horas celebró sus 71 años junto a sus seres queridos.

Cuál es la enfermedad que padece Lía Crucet

Lía Crucet vive un difícil momento por su estado de salud y su familia sufre por no poder ayudarla. Hace dos años tuvo que ser operada luego de romperse la cadera en una caída. En ese momento, su hija Karina contó que padece un problema que podría derivar en una internación en un geriátrico, ya que su marido no puede hacerse cargo.

“Su problema no tiene marcha atrás. Tony Salatino me dijo que iba a tener que internarla en un geriátrico. Es dura la situación, porque está cada vez peor, no es que va a mejorar”, sostuvo la también cantante en diálogo con Nosotros a la mañana. Según explicó, su madre padece demencia frontotemporal.

Acto seguido, reconoció que a pesar de las complicaciones mantiene un buen vínculo con ella. “Me separé, estoy pasando por un momento difícil. Es como que ella lo presintió, me dijo: ‘Hija, algo te pasa. Quiero que sepas que yo te amo’. Me largué a llorar porque me emocioné. No le dije nada de lo mío”, precisó Karina.