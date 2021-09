Leo García sufrió un brutal ataque homofóbico: "Prefiero morir"

Leo García mostró en su Instagram las fotos y los videos de la violenta golpiza homofóbica padecida en un bar en General Rodríguez.

Leo García sufrió un ataque homofóbico violento en un bar de General Rodríguez, localidad de la provincia de Buenos Aires en la que él vive. De hecho, el propio artista de 50 años publicó las fotos y los videos en su cuenta oficial de Instagram (@leogarciaartista) y fue contundente con relación a lo ocurrido. "Mi barrio. Miren cómo me pegaron los contras. Gracias. Prefiero morir. Así me dejaron y no es para tanto. Ya fue, ya fue todo. Estas heridas me las hicieron por nada, o sea no voy a culpar a nadie, pero me pasó por ser gay", escribió en los diferentes posteos en su perfil.

Sin embargo, el cantante de rock, música electrónica y pop de 50 años continuó en el mismo sentido, con palabras realmente preocupantes con relación a lo que pasó: "Así me dejaron donde vivo y me la banco #generalrodriguez. Vivo en #generalrodriguez y no merezco ser tratado así por ser un cantante más. Sigo viviendo. Esto no es filtrado, es para que sepan lo que nos pasa, sólo eso. ¡Quedó bien claro que la vida de Leo García no le importa a nadie! Gracias".

Algunas horas más tarde, un poco más frío, el artista profundizó y apeló a la ironía contra quienes le respondían las publicaciones de manera insólita o hasta incluso burlándose de él: "Me pegaron por mi sexualidad en #generalrodriguez sin manifestarla, sólo siendo yo y yo siendo un ciudadano ejemplar. Rodríguez es y debe ser de avanzada. Hoy, yo y otros de mi estilo tenemos miedo de salir porque un tipo sin cultura nos puede matar. No borro nada y, si la próxima es un tiro, que sea bien pegado, me lo merezco". Y sentenció al respecto en Instagram: "Ya fue todooooo. No quiero seguir más".

Leo García mostró en Instagram la brutal agresión homofóbica sufrida.

La versión de Leo García sobre el ataque homofóbico que sufrió

El protagonista puntualizó acerca de lo sucedido el pasado fin de semana: "Estaba en un bar, me acerqué a hablarle a un chico y, cuando le tiré una onda gay, así me respondieron. La homofobia en este país no para, no importa quién gane o pierda". Y siguió: "Volví a un kiosco que queda al lado del Gran Capitán y así me dejaron. Hablé con un chico, le tiré onda y así respondió. No voy a ir al hospital, no pueden hacer nada".

Además, Leo García pidió a sus miles de seguidores: "Si ustedes me quieren, tienen que defenderme. Miren cómo me pegaron... No tengo palabras. No me dolió. Volví a General Rodríguez y así me recibieron. Seamos amor y paz. Así es como me recibió el oeste, la gente de donde yo nací. Aguante Jesucristo. No me duele, se resiste. Voy a seguir adelante. No estoy drogado, tomé un poco de alcohol. Yo voy a seguir tocando".

Y completó: "El chico que me pegó y me tiró con todo pensó que por ser homosexual lo estaba molestando. ¿Qué importa quién ganó o perdió? La homofobia no para más. Tenemos que reparar este país. Prefiero morirme".

La actuación de la Policía tras la agresión homofóbica a Leo García

En este caso, intervino la UFI 09. Desde la Comisaría 1° de General Rodríguez difundieron el parte "por lesiones” contra el artista, en el que indicaron que tomaron “conocimiento a través de las redes sociales de la agresión física hacía el músico Leo García, hecho que habría ocurrido en esta localidad. Se inician actuaciones de oficio”.

El Comisario Omar Reynaldo Méndez informó que los efectivos se dirigieron a la casa del músico y pudieron hablar con él a través del portero eléctrico. Entonces, confirmaron que García “refirió que en horas de la noche se encontraba en la cervecería ´El Gran Capitán´ acompañado de dos personas, circunstancia que, al insinuársele a uno de ellos, el restante lo habría agredido”.

Leo García fue invitado a radicar la denuncia en la sede policial e informó que lo hará durante el transcurso del martes 14 de septiembre de 2021.