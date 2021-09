Laurita Fernández publicó una foto en su casa sin darse cuenta que un famoso se reflejaba en la ventana

La conductora de El club de las divorciadas subió una foto a sus redes sin darse cuenta que, a través de un truco de edición, podía verse a una supuesta ex pareja en la ventana.

Luego de las repercusiones que generó la bomba que lanzó Ángel de Brito en las redes, al dar por confirmada la reconciliación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, la cuenta de Instagram Chusmeteando mostró pruebas de que la pareja ya disfruta de este nuevo presente bajo el mismo techo.

A simple vista, en la imagen solo se ve a la conductora de El club de las divorciadas (el ciclo que conduce por Eltrece) en su casa, comiendo, vestida con un jean y remera blanca, y disfrutando de una pizza.

Sin embargo, al intervenir la fotografía, en la ventana de la cocina de la bailarina aparece la silueta del galán quien se dispone a fotografiar a Laurita mientras ella posa sonriente y a pura complicidad: “Si aumentamos el contraste de esta foto… ¡Hola, Nico! ¡Listo!”, reza la publicación.

Así descubrieron a Nicolás Cabré en la foto de Laurita Fernández.

Cabe destacar que, horas atrás, la joven le había hecho frente a los rumores de reconciliación en una nota que dio para Intrusos: “No tengo nada para decir de eso, no estoy enojada pero no tengo nada que decir de algo que yo no conté ni mostré”, remarcó.

“Yo no tengo que titular nada si no quiero y si no siento que sea de esa manera. El día que sienta que quiero contar algo lo contaré. Yo no tengo drama en nada en ese sentido pero es como que a veces te ves forzado a tener que titular algo”, agregó. Y cerró, misteriosa: “Si no conté nada o si no mostré es porque no. Estoy muy bien y muy tranquila, las cosas se irán dando para un lado o para el otro, pero cuando yo sienta que sea de una u otra manera lo compartiré o no”.

Grave denuncia de Laurita Fernández contra un exnovio

Laurita Fernández conversó en El Club de las Divorciadas sobre el momento emotivo que protagonizó la cantante y bailarina Jimena Barón en Showmatch, cuando habló sobre La tonta, una canción que escribió inspirada en una relación tóxica de su pasado. La conductora aprovechó el espacio de reflexión y confesó que ella vivió una situación similar.

“¿Te pasó vivir alguna relación tóxica?”, le preguntaron a Laurita Fernández en el programa. Ella asintió y dijo que estuvo en una relación así justo en la época en la que entró a Showmatch. “Yo estaba en pareja con alguien que no es muy conocido, en el año en que entré a Showmatch, con una persona que era muy posesiva. Yo iba a danza, a mis clases, y él me estaba esperando en la puerta”, comenzó.

“Yo primero lo tomaba como un gesto de amor, después noté que era un poco de control y cuando quedé en el casting yo estaba súper contenta y me dijo que ese programa le parecía malísimo, que en su casa no lo miraban, que si lo hacía no estábamos más juntos y que yo no iba a hacer eso”, prosiguió Fernández. Cuando se dio cuenta del tipo de vínculo en el que estaba, Laurita decidió cortar definitivamente y enfocarse en su carrera. “Y cuando él me tiró abajo la ilusión, el proyecto, lo que para mí significaba esta oportunidad, dije ‘no, esta persona no es para mí’ y le corté antes de entrar al programa”, sentenció.