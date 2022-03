Lali Espósito se metió en la polémica entre Residente y J Balvin: "Se tenía que decir"

Lali Espósito, al igual que muchos otros artistas y personajes de la vida pública, se manifestó sobre la polémica entre Residente y J Balvin. Todo comenzó cuando el exvocalista de Calle 13 publicó una canción con Bizarrap, Music Sessions #49, en la que denigra a Balvin y a su música en un monólogo rapeado de ocho minutos. Inmediatamente, el tema se convirtió en tendencia y explotaron las reproducciones. Lali no pudo evitar meterse en la polémica y expresó su opinión al respecto.

En la canción, Residente se dirige a Balvin nombrándolo con nombre y apellido y le dice cosas como: “Tú y yo no somo’ iguale’. Yo no creo que la’ estrella’ de las plataforma’ digitale’. Ni en tu’ Billboards de cremita de pastel, ni en tus historia’ de Instagram, Dolce&Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápi’ corriendo por encima del papel”. Cuando el tema se convirtió en tendencia del momento en Twitter y todo el mundo habló sobre eso, Lali cayó en la tentación y tiró un tweet que no fue del todo bien recibido por todos sus seguidores.

“Se tenía que decir y se dijo. Period”, twitteó Espósito. Entre las respuestas que recibió, muchos fans le dijeron que estaban de acuerdo con ella y se tomaron con humor su comentario. Por otro lado, otros le recriminaron que haberse puesto en contra de Balvin no era muy genuino de su parte ya que eran amigos hace unos años. “¿No eran amigos, Lali?”, comentó un internauta. “Más falsa no se consigue. Qué bajeza, amiga”, agregó un usuario más.

Sin embargo, varios fans de Lali Espósito explicaron que ella y J Balvin jamás fueron amigos, sino que simplemente habían sacado un videoclip juntos y que incluso dejaron de seguirse en redes sociales al poco tiempo del lanzamiento, dejando en claro que no tenían una amistad profunda. Por otro lado, se sabe que Lali también es amiga de Residente desde hace bastantes años.

La letra de la canción de Residente contra J Balvin

A lo largo de todo el tema, Residente no solo critica la música que hace Balvin, a quien percibe como “un esclavo de la industria musical” por no hacer la música que realmente quiere sino por seguir tendencias, sino también a él como persona. “El pueblo luchando, los están matando y el tipo subiendo fotos de Ghandi rezando. Pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental pa’ vender un documental. Tu eres más falso que un hot dog sin kétchup ni pan. Es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando en Instagram cuánta lana gana”, dice en otra de las estrofas.

Además de criticar su estilo de vida y lo que muestre en redes sociales, Residente también señaló que es “racista” por usar a mujeres negras con collares de perro en sus videos musicales: “Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino divino aceptando su premio de afrolatino”.