Lali Espósito canceló sus shows y alertó sobre su salud: "Vengo arrastrando desde hace tiempo"

La famosa cantante le dio la triste noticia a sus fanáticos y reveló el problema de salud que la acompaña hace varias semanas.

Lali Espósito canceló dos de sus shows programados para el fin de semana del 29 y 30 de octubre debido a un fuerte problema de salud que la acompaña hace varios días. La cantante informó la triste noticia en sus redes sociales y explicó cuál es el diagnóstico medico que le impide subirse al escenario en los próximos días.

Los conciertos que la cantante canceló iban a tener lugar en Neuquén y Chubut respectivamente, pero tuvieron que se pospuestos dos semanas. A través de sus historias de Instagram, la cantante pidió disculpas por la cancelación de los shows, contó cuáles eran las fechas reprogramadas y explicó por qué problema de salud se vio afectada su agenda de recitales.

"Me reporto por un bajón, para dar una noticia que no está buena, que intenté no darla. Hemos hecho todo lo posible, principalmente yo y mi salud, pero estoy con un cuadro gripal muy fuerte", empezó Espósito. En este marco, la cantante reveló que está con mucha fiebre y "una tos imposible" que "si arranca no para", entre otros síntomas.

Además, la intérprete de N5 añadió: "Por recomendación del médico y los estudios que me hice me piden reposo este fin de semana, y eso hace amigos de Trelew y Neuquén que no pueda presentarme con el show". Por último destacó el gran trabajo de su producción a la hora de buscar nuevas fechas.

Por último, sentenció: "Les pido disculpas por no poder cumplir, pensé que iba a recuperarme este fin de semana pero la verdad es que no. Vengo arrastrando esto desde hace mucho tiempo y tomando medicamentos y tapando esta gripe". Además reflexionó sobre la autoexigencia y cómo ahora repercute en su salud. "Yo soy una demente, no está bien, e intento seguir con los shows y los laburos, pero es un show muy largo y no puedo hacerlo a medias, no se lo merecen", finalizó.

El fuerte mensaje de la madre de Lali Espósito tras su dura lucha contra el cáncer de mama

María José Rjera, madre de Lali Espósito, realizó un posteo en sus redes sociales en el cual retrató el dramático momento que vive por una dura enfermedad y dio una serie de consejos a sus seguidores para resguardar su salud.

Con motivo de conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer de mama ocurrido el 19 de octubre, la madre de la artista pop contó cómo transitó esta enfermedad. Allí publicó dos imágenes: una durante el transcurso del cáncer; y otra ya recuperada.

"Hace un año y nueve meses", escribió en una foto, mientras que en la siguiente puso: "Hoy". En la última se la observa sonriendo plenamente por haberse recuperado de esta enfermedad y lo acompañó con un mensaje alentador para las mujeres: "Háganse los exámenes anuales".

Cabe recordar que María José tiene un vínculo estrecho con el trabajo musical de Lali. Cuenta con su propia productora llamada Art Troupe, donde se dedica a la producción general de espectáculos musicales en vivo, así como también a la generación de contenido audiovisual en las redes sociales.