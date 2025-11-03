La verdadera razón por la que se separaron Nicki Nicole y Lamine Yamal: "Fue por..."

Qué se sabe sobre los motivos de separación de Nicki Nicole y Lamine Yamal.

Después de semanas de rumores, se confirmó la separación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal. La noticia fue revelada por Yanina Latorre, quien dio detalles de cómo terminó el romance que había sorprendido tanto al mundo de la música como al del deporte. La cantante y el futbolista comenzaron a salir hace alrededor de tres meses y oficializaron su relación cuando él asistió al cumpleaños número 25 de Nicki en Barcelona.

Sin embargo, según contó Latorre, la historia llegó a su fin a la distancia y no se volveron a ver tras la ruptura. “La separación fue por teléfono”, aseguró la periodista en su programa. “Fue la semana pasada. Parece que fue de común acuerdo. Ella está acá en Buenos Aires y él en Barcelona. Son chicos. Él sobre todo”, agregó.

La panelista explicó además que el quiebre se dio poco después del regreso de la artista al país: “Fue después de que ella dejara Barcelona y llegara a Buenos Aires. Tienen una charla pendiente. Seguramente, ella para fin de año viaje a Barcelona y ver qué les pasa mientras tanto”. Según reveló Ángel de Brito, la rosarina fue vista junto al streamer en el boliche Picheo, en Capital Federal. “Todo el mundo estaba especulando esto porque de la nada ella se metió al stream de Yanina el otro día. Y ayer estuvieron juntos en Picheo”, contó el conductor. Al momento la cantante no se refirió al respecto.

La palabra de Lamine Yamal sobre la separación de Nicki Nicole

Tras la ola de versiones cruzadas, Lamine Yamal decidió romper el silencio para aclarar la situación. En diálogo con el periodista español Javi Hoyos, el futbolista desmintió cualquier conflicto o infidelidad: “No estamos juntos. No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”.