Lamine Yamal, entre los futbolistas mejor pagados en 2025 en la lista Forbes que encabeza Ronaldo

FOTO DE ARCHIVO: El portugués Cristiano Ronaldo celebra el primer gol de su equipo durante el partido contra Hungría por el Grupo F de las eliminatorias de la UEFA a la Copa Mundial de la FIFA 2026

ters) -Lamine Yamal, el extremo de 18 años del Barcelona, se ha colado en la élite financiera del fútbol al figurar entre los 10 jugadores mejor pagados de Forbes en 2025, una lista que encabeza el delantero portugués Cristiano Ronaldo.

Ronaldo encabeza la lista de Forbes con 280 millones de dólares en ganancias este año, manteniendo su dominio en la cima financiera del fútbol después de que firmó una ampliación de contrato de dos años con el Al-Nassr, de la Liga Profesional saudí.

El delantero portugués, que encabezó la lista de deportistas mejor pagados del mundo durante tres años consecutivos, está cada vez más cerca de marcar 1.000 goles en su carrera.

Su rival de toda la vida, Lionel Messi, ocupa el segundo puesto con 130 millones de dólares. El delantero del Inter de Miami, de 38 años, gana la mayor parte de sus ingresos con acuerdos fuera del terreno de juego.

La cartera de patrocinios de Messi incluye a Adidas, Lay's y Mastercard, y el año pasado lanzó una bebida deportiva.

El delantero francés Karim Benzema se sube al podio de los que más ganan, con 104 millones de dólares, gracias a su fichaje por el Al-Ittihad saudí. Kylian Mbappé (95 millones), del Real Madrid, y Erling Haaland (80 millones), del Manchester City, completan los cinco primeros puestos.

Yamal ha vivido un meteórico ascenso. En la temporada 2024-25 marcó 18 goles y dio 25 asistencias en todas las competiciones con el Barcelona, tras ayudar a España a conquistar la Eurocopa.

Según Forbes, Yamal ha reforzado su cartera de patrocinadores que añadió Beats by Dre a una cartera en la que ya figuran Adidas, Konami y Powerade, con lo que sus ingresos ascienden a 43 millones de dólares.

El jugador fue recompensado con un nuevo contrato con el Barça hasta 2031, después de que el club conquistó el triplete de Liga, Copa del rey y Supercopa de España. También heredó la famosa camiseta con el número 10 que antes llevaba Messi, un simbólico traspaso de la antorcha.

LOS 10 FUTBOLISTAS MEJOR PAGADOS DE FORBES EN 2025

1) Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): 280 millones de dólares

2) Lionel Messi (Inter Miami): 130 millones de dólares

3) Karim Benzema (Al-Ittihad): 104 millones de dólares

4) Kylian Mbappé (Real Madrid): 95 millones de dólares

5) Erling Haaland (Manchester City): 80 millones de dólares

6) Vinícius Jr (Real Madrid): 60 millones de dólares

7) Mohamed Salah (Liverpool): 55 millones de dólares

8) Sadio Mané (Al-Nassr): 54 millones de dólares

9) Jude Bellingham (Real Madrid): 44 millones de dólares

10) Lamine Yamal (Barcelona): 43 millones de dólares

