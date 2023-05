La revelación de Paula Chaves sobre un "contacto" con su abuela fallecida

La conductora de El Trece reveló que se comunicó con su abuela fallecida hace más de un año. La modelo le pidió una señal y quedó asombrada con lo que sucedió.

Paula Chaves está atravesando un gran momento profesional. La conductora abandonó Telefe para estar al frente de Pasaplatos famosos en El Trece y el rating de los primeros programas le sonrió.

Sin embargo, tomar la decisión de dejar la señal propiedad de Viacom no fue fácil y contó el apoyo de su marido Pedro Alfonso y del resto de su familia, como ocurre en los momentos cruciales de su vida. Pues la modelo siempre recurre a su círculo íntimo, incluso a los que ya no están en este plano.

En una reciente entrevista, la conductora reveló que para tomar muchas decisiones se apoya en seres queridos fallecidos y contó cómo es la comunicación con su abuela Edith, quien murió en febrero del 2022. Chaves recordó que Guingui -como le decían a su abuela- naturalizaba mucho el tema de la muerte: “Me decía ‘vos pedime muy fuerte, pero hablame en voz alta, así te escucho, y pedime lo que sea que te lo voy a cumplir’”.

En comunicación telefónica con el programa de radio conducido por Catalina Dlugi, la conductora de El Trece afirmó que le habla muchísimo a su abuela. “La otra vez en Carlos Paz dije ‘ya fue, yo le hablo’. Me puse debajo de un árbol, cerré los ojos y empecé a hablarle. A los pocos minutos apareció una mariposa amarilla y negra, que nos sobrevolaba a mí y a mis hijos. Estuvo como 20 minutos así, relató. "El perro casi se la come tres veces, pero la mariposa aguerrida seguía. Y mi abuela era así: porfiada”, evocó.

Sin embargo, la conexión no terminó ahí. “A la noche fuimos al teatro porque estábamos haciendo temporada y Pedro siempre elige a una mujer del público para invitarla a subir al escenario. Esa noche subió a una señora que se llamaba Edith, igual que mi abuela”, contó.

Consultada acerca del pedido que le hiciese en esa oportunidad, Paula aclaró: “Ese día le había pedido que por favor me diera una señal. No le pedí nada en concreto. Me sentí protegida y cuidada" "Me gusta pedirle a la gente que está en otro plano, que me ayude a tomar decisiones y que me cuide”, subrayó.

Pedro habló de la pelea entre Paula Chaves y Zaira Nara

Pedro Alfonso se refirió a la pelea de Zaira Nara y Paula Chaves después de que se filtrara que la primera sale con un ex de la segunda. El actor y producto dio a conocer detalles de la relación de amistad entre su esposa y la madrina de su hija menor, Filipa.

"A Zaira se la quiere mucho en la familia, lo que está pasando entre ella y Paula el tiempo lo va a acomodar, yo tampoco me meto. Yo creo que se va a arreglar. Zaira no es la que ustedes conocieron tampoco, mediáticamente es mucho más explosiva", comenzó su descargo el exproductor de ShowMatch en diálogo con Socios del Espectáculo. Además, se mostró orgulloso del presente laboral de su esposa.

Sin embargo, en el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich retomaron el tema del conflicto entre las modelos y le consultaron si se juntaría con Facundo Pieres, el ex de Chaves con el que tendría un amorío Nara. "Está en una, pero bien, la está rompiendo con todo lo que está haciendo. Para mí todo es tiempo, todo se va acomodando. (Con Pieres) jugamos al futbol juntos en la despedida de Ponzio que nos tocó compartir equipo y la mejor onda. Lo de ellos fue en otra vida”, sostuvo.