La picante respuesta de Residente a J Balvin: "Amenazaron con demandarme"

Residente destrozó a J Balvin tras haberlo demandado por su canción con Bizarrap, Music Sessions #49.

Residente, el exvocalista de Calle 13, está envuelto en una fuerte polémica con J Balvin. Todo comenzó tras el estreno de Music Sessions #49, de Bizarrap, canción en la que Residente colaboró. Apenas la canción salió a la luz, se generó un enorme debate en las redes sociales: aunque no lo nombró, todo indicaba que la letra de la canción estaba dirigida a J Balvin, con quien había tenido una pelea anteriorente. Incluso, en una de las estrofas lo nombra por su nombre real: "José".

En la letra, Residente dice: “Tú y yo no somo’ iguale’. Yo no creo que la’ estrella’ de las plataforma’ digitale’. Ni en tu’ Billboards de cremita de pastel, ni en tus historia’ de Instagram, Dolce&Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápi’ corriendo por encima del papel”. J Balvin se dio cuenta inmediatamente que lo estaba denigrando en su canción y lo habría amenazado para que no publique la canción de manera oficial.

Ante esta situación, Residente publicó un video hablando en su cuenta de Instagram para informarles a sus seguidores qué es lo que está pasando. “Este mensaje es de lo menos importante que van a escuchar en el día de hoy, mucho más en una guerra que acaba de estallar. Pero cuando te metes con influencers urbanos te pasan estas pendejadas”, comenzó.

“En estos días, yo iba a sacar un tema en el que hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo del género urbano. Resulta que el pendejo se enteró que le estoy tirando, y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí y no saque el cabrón tema”, continuó.

Según Residente, J Balvin llamó a su productor para intentar detener el lanzamiento de la canción. “Pero el chamaquito del productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Le pidieron al presidente de mi disquera que me detuviera, que no saque el tema. Cabrón, por una simple tiradera, que ni siquiera es completamente para él”, destacó.

Por último, volvió a dejar en claro que a él no le interesa figurar como el artista del año ni ser el número uno en ventas de discos como lo es J Balvin. “La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria. Yo no se la tuve que mamar a nadie para lograr lo que yo he logrado. Y el tema lo voy a sacar cuando la gente quiera que yo lo saque. Puedes ir subiendo tus videítos para que te tengan lástima, cabrón. Sigue subiéndolos y ya”, cerró.

Otras indirectas de Residente para J Balvin en su nueva canción

En otras de las estrofas, Residente se refiere a J Balvin como un artista que abusa del auto-tune y el playback y que ni siquiera escribe sus propias canciones: “El auto-tune y el playback activa'o / Estos bobo' cantan hasta con el micrófono apaga'o / No se puede ser el líder, campeón de campeone' / Si te escribieron toda' tus f*ckin' cancione' / No se compra el respeto por ser talentoso / Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso”.

En otro de los pasajes, incluso lo acusa de racista. “Es un imbécil con tinte de cabello / Que puso a mujere' negra' con cadena de perro en el cuello / Un blanquito que perdió el camino / Todo un divino aceptando su premio de afrolatino / Mi llave, lo peor de todo y lo má' grave / Es que este pendejo e' racista y no lo sabe”.