La nueva vida de Silvina Luna: en Panamá y alejada de los medios

Silvina Luna habló sobre su nueva vida en Panamá, donde se asentó para desarrollar Simple y consciente, un espacio holístico que viene gestando hace tiempo. Además negó estar en pareja con Rodrigo Fernández Prieto y reveló que en el Caribe conoció una persona con la que está iniciando una relación.

Inicialmente con la idea de irse de vacaciones, Silvina Luna se fue hace unos meses a Panamá, pero con la pandemia azotando a todo el planeta, la modelo notó que en el país caribeño podía desarrollar su nuevo proyecto laboral. La ex Gran Hermano negó estar en pareja con Rodrigo Fernández Prieto, ex pareja de Floppy Tesouro, y contó cómo es su nueva vida en Panamá, donde también encontró el amor.

En diálogo con La Nación, Silvina Luna habló de cómo es su vida en Panamá, país donde decidió asentarse para desarrollar su nuevo proyecto personal y profesional, relacionado con el autoconocimiento que comenzó hace unos años. "Estoy muy activa en mis redes sociales, compartiendo mis viajes, intereses y valores que siento hoy y me gustaría sumarme a proyectos que estén en resonancia con eso", explicó la modelo sobre lo que está haciendo actualmente en el país caribeño.

En plena pandemia, Silvina Luna compartió Simple y consciente, un espacio holístico que venía gestando desde hace tiempo en "donde se ofrecen experiencias transformadoras para el desarrollo personal". "Es un puente entre diferentes referentes del mundo del bienestar y personas que buscan enriquecer o mejorar su vida", detalló la modelo, que también contó que está muy contenta ya que pronto se recibirá de Coach Ontológico profesional, una carrera que estudia de forma online desde hace dos años.

"Una buscadora y aprendiz de la vida", se definió la misma Luna que reconoció que algunos eventos "fuertes" de su vida la llevaron a profundizar sobre su camino: "Me condujeron a conocer personas que me dieron herramientas para superar, sanar, cuidarme y tener una mejor relación conmigo y los demás". De la misma manera, la modelo no considera que esté "alejada de los medios" sino que solo se encuentra "viviendo en otro país, por el momento". A 20 años de su presentación en Gran Hermano, Silvina Luna cree que tuvo "la oportunidad de trabajar en muchos proyectos diferentes y con continuidad". Ese extenso camino lo ve "con agradecimiento, como un aprendizaje y con ganas de ir por más".

En los últimos días, Silvina Luna estuvo en boca de algunos medios después de que en Intrusos aseguraran que estaba junto a Rodrigo Fernández Prieto, ex pareja de Floppy Tesouro, con la que tendría una pésima relación. Pero la misma modelo se encargó de desmentir el noviazgo con Fernández Prieto, de quien es amigo "del alma" desde hace 20 años. Además aclaró que conoció a una persona en Panamá, con la que está iniciando una relación.