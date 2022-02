La muerte que sorprendió a Fátima Florez en plena obra de teatro

Mientras hacía su obra de teatro en la temporada de verano, una muerte sorprendió en vivo a Fátima Florez en Mar del Plata. Los detalles de lo que pasó.

Si bien tiene mucho éxito con su obra, Fátima Florez pasó un muy mal momento en pleno trabajo. Durante el show de verano que realiza, Fátima es Camaleónica en el Teatro Roxy de Mar del Plata, la actriz, imitadora y humorista de 41 años sufrió en vivo la muerte de una espectadora y quedó conmocionada.

Aunque la artista todavía no se refirió públicamente a lo ocurrido en "La Feliz", los detalles al respecto trascendieron en las últimas horas y son realmente impresionantes. Cómo fue la dramática situación que presenció Florez y decenas de espectadores que presenciaron el triste hecho.

La muerte que golpeó a Fátima Florez en el teatro en Mar del Plata

Este sábado 19 de febrero por la noche, la función de Fátima es Camaleónica debió ser suspendida cuando apenas faltaba menos de media hora para que terminara. De acuerdo con la información del portal especializado 0223, la mujer de 38 años estaba con su pareja viendo el show y se levantó de la butaca para ir al baño.

"Como tardaba mucho en regresar, su marido la fue a buscar y la encontraron con un paro cardíaco", confirmaron allí. Según profundizó TN (Todo Noticias), la espectadora en cuestión fue entonces asistida por personas que estaban en el lugar mientras esperaban el servicio de emergencias, que llegó rápidamente a los cuatro minutos.

La tragedia que sorprendió a Fátima Florez en plena obra en Mar del Plata.

A pesar de los notables esfuerzos de los médicos de la ambulancia a través de las habituales maniobras de RCP y con la utilización de un desfibrilador, no fueron suficientes para salvarle la vida. Por lo tanto, alrededor de las 23.30 horas, el espectáculo debió ser suspendido. No es la primera vez que la comediante debe finalizar un espectáculo antes de lo previsto: lo mismo ocurrió en enero pasado, cuando dio positivo de coronavirus y se vio obligada a postergar las funciones por una semana.

Fátima Florez lapidó a Flavio Mendoza

Al inicio del 2022, el coreógrafo se refirió a la pandemia y aseguró para Intrusos (América TV) que "algunos usan de excusa al coronavirus porque tienen las salas vacías o venden pocas entradas para sus obras". Consultada acerca de esos dichos para el mismo programa, la actriz le contestó duramente que "no es de muy buen compañero tirarte contra tus colegas, contra gente que viene con muchas ilusiones, con muchas familias detrás".

"Me parece de mala leche tirarle eso a quien sea, de mal compañero", profundizó ella, que además opinó que "en estas épocas de la temporada, debería haber un poco más de empatía entre todos. Hay que hablar menos y preocuparse más". "Todos conocemos los números de los demás, pero me parece que hay que callarse la boca", añadió Fátima Florez, que destrozó a Flavio Mendoza. Consultada acerca de su supuesta enemistad con él, ella respondió: "Nunca tuve ningún problema con él. No sé por qué siempre hubo ataques". Para terminar con el tema, aclaró sobre el distante vínculo entre ambos: "Hace tres años que no lo veo".