La Mosca confesó lo que nadie se esperaba sobre el supuesto plagio de Tini Stoessel: "Nos juntaremos"

Guillermo Novelli, el cantante de La Mosca, se refirió al tema Cupido que lanzó Tini Stoessel.

Tini Stoessel se encuentra en medio de una encrucijada tras lanzar su nueva canción Cupido, ya que la acusaron de plagio a La Mosca y Ariana Grande. En este contexto, Guillermo Novelli, el cantante y líder del grupo musical argentino, reveló qué piensa sobre esta situación.

"Es una artista impresionante, a veces hay cosas que te queden, es una colega muy querida. En definitva, todos le robamos a Los Beatles", consideró Novelli, quien dialogó con el programa Crónica Anunciada emitido por Futurock. El tema de La Mosca que detectaron como fuente fue inspiración de la artista fue Yo te quiero dar.

Por otra parte, se difundió que la estética del videoclip de Tini era igual al de In My Head, de Ariana Grande. "Es una canción que firmamos todos, al menos la música", indicó el líder de La Mosca, banda que resurgió después de varios años de parate con la reestructuración de la letra del tema Muchachos, esta noche me emborracho para ser dedicada a la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Frente a la exposición que tuvieron las acusaciones de plagio de la cantante y pareja del futbolista Rodrigo De Paul, Guillermo Novelli confesó qué postura tomaron. "Nos juntaremos a charlar con el manager pero está todo bien, veremos qué pasa. Tiene un toquecito. Ella es una chica adorable", sostuvo.

La fuerte revelación de Fernando Romero, el autor de Muchachos, el hit mundialista: "Me cambió la vida"

El Mundial Qatar trascendió todos los escenarios posibles más allá de lo deportivo. Uno de ellos fue el musical, precisamente con el tema que acompañó a la Selección Argentina en todo su recorrido hasta el triunfo. Muchachos, Ahora nos volvimos a Ilusionar sonó en todos los rincones del país y ahora, su autor Fernando Romero, confesó cómo esta canción cambió su vida.

En diálogo con Radio la Red, el músico reveló que nunca se imaginó que su canción musicalizaría una copa del mundo y, mucho menos, el triunfo de Argentina. "Toda la vida soñé con ver a Messi levantar la copa y jamás pensé que, cuando lo hiciera, iban a estar cantando una canción que yo escribí. Ahora los jugadores hicieron una nueva versión y todo lo que digan ellos tienen razón, son campeones del mundo", empezó por confesar Romero.

Posteriormente, profundizó sobre el gran salto profesional que este tema significó para él. "A mí esta canción me cambió la vida. En primer lugar, gracias a todas las notas que estuve dando y que incluso en un momento tuve que pedir que paren para poder disfrutar del mundial", continuó. Luego, añadió: "Se que todo es por una alegría y no hay con qué darle"

Por último, Fernando Romero concluyó: "Es todo impensado, me la han mandado en latín, en japonés, en todos idiomas. No se puede creer cómo trascendió este tema. Cuando en 50 años alguien le cuente a sus nietos del mundial de Messi se va a acordar de esta canción y eso es increíble".