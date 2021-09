La furia de More Rial tras un insulto a su padre: “Pelotudo muerto de hambre”

La celebridad de redes sacó a relucir su faceta más combativa y defendió a Jorge Rial. More Rial tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

More Rial mostró su carácter una vez más a través de sus redes sociales, ante un comentario que insultaba a su padre. La hija de Jorge Rial demostró cuán totémica es la imagen que tiene del periodista al reivindicar su nombre de una contundente manera, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas que había establecido en sus historias de Instagram.

“¿Sigue vivo el nefasto de tu papá?”, le preguntaron a la celebridad de redes, por lo que no dudó en sacar todas sus armas para responder a ese cibernauta. “¿Qué es este comentario? Obvio que sigue vivo. Y tiene muchos años más de vida. Dejen de lastimar al pedo. A mí no me cambia, si sos un pelotudo muerto de hambre que se queda en su casa tirando comentarios de odio”, lanzó Rial como respuesta y aseguró que su relación con su padre está en su mejor momento.

Desde su salida de América TV, Jorge Rial recibió muchos ataques. En sus propias palabras enunció que muchos de los trabajadores de TV Nostra, último ciclo que condujo en la emisora, se enteraron que se quedaban sin trabajo en los últimos minutos del último programa, por lo que fue juzgado en medios y redes sociales.

La pelea de More Rial y Gladys La Bomba Tucumana

Después del exabrupto de La Bomba Tucumana en Intrusos, cuando contó que le decían en las redes “la mamá de Morena Rial”, por su sobrepeso, la hija del periodista se mostró enojada al respecto y le inició acciones legales. Afortunadamente, las celebridades pudieron solucionar su disputa e hicieron las paces. “Que reine la paz. Más en estos momentos feos, nos encontramos para saludarnos y justamente transmitir eso. ¡Qué mejor que estar bien con las personas y no mal! ¡Y menos por cosas que no han sucedido entre ella y yo!”, expresó la cantante de cumbia recientemente.

“La quiero mucho y no haría nada para dañarla a ella ni a nadie en este momento. Fue lindo. Nos dimos una abrazo y (nos sacamos) una foto para las personas que siguen enganchados con algo raro. No existe nada. Está todo excelente. Aparte, el aprecio de siempre”, cerró la tucumana.

Las palabras textuales que Gladys había pronunciado en televisión fueron: “La gente que se sienta detrás de un teclado o de un teléfono a opinar o escribir cosas horrendas no sabe el daño que pueden provocar. No saben cómo sufrí en esa época, yo me moría, me quería tirar por la ventana del hotel. Empanada de esto, negra villera, pata sucia, el único tema que tenés, ladrona, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial”.