La foto de Mica Viciconte con las hijas de Cubero que molestará a Nicole Neumann: "Hermosa familia"

La actual pareja de Fabián Cubero publicó una imagen que podría darle celos a la icónica modelo.

Mica Viciconte utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una tierna postal junto con las hjijas de su actual pareja, Fabián Cubero, y de Nicole Neumann. En su descargo, la exparticipante de Combate hizo alusión a su embarazo y a la alegría de las niñas por el hermanito que viene en camino.

"Sus hermanitas sintiendo a Luca Cubero. Hermosa familia”, escribió la exenemiga de Flor Vigna en el pie de foto de una imagen que muestra a Sienna, Allegra e Indiana con sus manos en la panza de Viciconte para sentir las patadas de su hermano, quien será el primer varón del futbolista.

En la sección de comentarios, la exconcursante de Bailando por un sueño recibió un sinfín de mensajes de amor. "La foto habla por sí sola. El amor hace su trabajo en silencio! Mereces todo lo lindo que estás viviendo", "Qué lindas niñas. Entendieron mejor que los grandes que hay amor para todos" y "Se nota muchísimo que esas nenas te adoran y eso habla bien de vos" fueron algunos de ellos.

Mica Viciconte sobre la elección de nombre de su hijo

La actual pareja de Fabián Cubero reveló en una entrevista con Caras cómo fue el proceso de buscar un nombre para su primogénito: "El tema del nombre lo resolvimos en diez minutos. Si bien yo quería una nena, no tenía definido un nombre. Pero siempre me gustó Luca para varón. Además, creo que va muy bien con el apellido Cubero. Le propuse el nombre a Fabián y también le consulté si quería ponerle un segundo nombre o cambiar ese inclusive. 'Me encanta Luca. Vamos con ese', me dijo. No fue difícil. Quería un nombre simple, uno no muy enroscado".

"Es un poco movilizante al principio si una está acostumbrada a verse, físicamente, de la misma manera durante 32 años. Las lolas crecieron y creo que Fabián está contento por ese motivo. No tenía nada, porque no estoy ni operada. Estoy como ancha y, bueno, de la panza ni hablar. En la parte emocional sí, es tremendo", comentó luego, sobre cómo la afectó el embarazo, y siguió: "Soy una persona bastante fuerte o lo era, porque ya no sé ni quién soy. Hoy me la paso llorando. Todo me afecta y estoy muy sensible. A veces no sé ni por qué lloro. Espero que cuando pase esto vuelva mi personalidad".