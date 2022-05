La foto de la reconciliación de Romina Gaetani y Facundo Arana

Ambos artistas decidieron ponerle punto final a la guerra que se había desatado entre ellos.

Facundo Arana y Romina Gaetani parecen haber logrado limar sus asperezas. Luego de la polémica por los dichos de la artista donde manifestó que el actor tuvo actitudes extremadamente violentas hacia su persona cuando fueron compañeros de trabajo, un encuentro íntimo entre ambos sorprendió al público por completo.

Todo iba de mal en peor entre Romina Gaetani y Facundo Arana. Diferentes artistas salieron a manifestar de qué lado de la vereda se paraban en esta increíble polémica que surgió de una entrevista que brindó la actriz en LAM. Cuando la situación parecía complicarse y el desenlace se acercaba a terminar en la justicia, ocurrió un giro inesperado.

Romina Gaetani y Facundo Arana tendrían un encuentro con sus abogados para ver si en esa mediación lograban llegar a un acuerdo antes de avanzar con el procedimiento legal que había iniciado el actor. Lo sorprendente fue que al verse, ambos artistas se fundieron en un abrazo y se deshicieron en palabras de admiración el uno hacia el otro.

De hecho, prueba de eso es la fotografía que les tomaron mientras ambos charlaban con total tranquilidad en un sillón. En LAM compartieron la imágen que generó polémica porque a los televidentes les resultó extraño ver a Romina Gaetani tan cómoda hablando con Facundo Arana después de los dichos que expresó en su contra.

La acusación de Romina Gaetani

Romina Gaetani estuvo en el estudio de LAM y en medio de la entrevista reveló que tuvo una muy mala experiencia con Facundo Arana. La actriz confesó: "Tuve situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo bien. Él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela. Griteríos, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa...".

Pero eso no es todo, Romina Gaetani continuó: "Hay testigos de hecho, que lo han visto en el motorhome. Era algo en el trabajo, quizás tenía arranques abruptos. Que alguien te diga 'si fueras hombre te cagaría a trompadas', es un montón, ¿no?".

Para terminar, la actriz reveló un hecho repudiable cuando les tocó compartir un evento en Carlos Paz. Estaban por hacer una foto cuando Facundo Arana le dijo sonriendo al oído: "¿Tanto quilombo por ser una puta falopera?". Sin ánimos de quedarse callada ante semejante agresión, Romina Gaetani se acerco de igual manera al artista y le respondió: "Ni una cosa ni la otra, amor. Ni puta, ni falopera".