Camila Deniz hizo un pedido por su hermano Thiago Medina.

La familia de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, redobló su pedido de apoyo mientras el joven continúa internado en terapia intensiva tras el grave accidente de moto que sufrió el 12 de septiembre. Con pronóstico reservado, sus seres queridos decidieron dar un paso más y convocar a una concentración frente al Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

La iniciativa fue difundida en las redes sociales por su hermana, Camila “Camilota” Deniz, quien invitó a todos los que quieran acompañar a Thiago a reunirse este viernes 26 de septiembre a las 10 de la mañana. “Los esperamos para seguir enviando energía y amor a mi hermano en este momento tan difícil”, escribió, replicando una idea que originalmente surgió de Débora Barolin, ex participante de Cuestión de Peso, y de su hermana Ana.

Convocan a seguidores de Thiago Medina a enviarle buenas energías.

Desde el primer momento posterior al siniestro vial, la familia de Thiago ha utilizado las redes para mantener informados a amigos, seguidores y medios de comunicación. Primero solicitaron dadores de sangre, luego organizaron cadenas de oración y ahora convocan a esta demostración pública de apoyo para acompañar su lenta recuperación.

Qué fue lo último que dijo Daniela Celis sobre Thiago Medina

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Daniela Celis llevó tranquilidad a los seguidores del ex Gran Hermano: “Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos”. La ex pareja de Thiago destacó además la importancia de la contención colectiva: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”. La estabilidad del paciente y la ausencia de fiebre son, por ahora, los signos más alentadores en medio de una evolución que sigue siendo delicada.