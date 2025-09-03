La esposa de Benjamín Rojas fue agredida por los fans de Erreway.

El regreso de Erreway a los escenarios desató una ola de nostalgia y furor entre los fanáticos. La banda conformada por Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba volvió a girar por Latinoamérica y Europa y actualmente se encuentra presentándose en Argentina. En ese contexto, Martina Sánchez Acosta, esposa del recordado intérprete de “Pablo Bustamante”, quedó en el centro de la polémica tras un cruce con algunos seguidores.

Pastelera de profesión, Martina envió tortas al equipo de Erreway como gesto de apoyo y compartió en Instagram un video con imágenes del momento. Sin embargo, algunos fans le reclamaron que en el material no aparecía Camila Bordonaba, quien en la ficción interpretaba a “Marizza Spirito”, el gran amor del personaje de Rojas.

Cansada de los comentarios negativos, Martina decidió hacer un descargo público: “No borré a nadie. Hice este material con un par de imágenes que me enviaron ese día. Ni siquiera estaba yo. No saben lo que adoramos a Cami en esta familia, pero sí saben herir, y me hieren con todo lo que escriben. No soy de palo”, escribió.

En otro pasaje, la pastelera aclaró: “Tengo una pastelería. No tengo nada que ver con el imaginario colectivo de una novela. Amo a mi pareja, que justo es un ídolo mundial, y sí, él se merece lo mejor. Me pone triste, córtenla un poco”.

Qué hizo la esposa de Benjamín Rojas, tras el ataque de los fans de Erreway

Tras la ola de críticas, decidió eliminar tanto las historias como el reel donde se habían acumulado mensajes hostiles. No es la primera vez que enfrenta una situación similar: años atrás, su local gastronómico fue atacado por una fan. Esta vez, la esposa de Benjamín Rojas volvió a sufrir el costado más duro de la fama que rodea a Erreway.