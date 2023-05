La edad de Mirtha Legrand: cuántos años tiene la conductora

Mirtha Legrand es una de las figuras más importantes de la farándula argentina y está muy cerca de llegar a los 100 años de edad. El próximo martes se someterá a una operación.

Mirtha Legrand, una de las grandes divas de la televisión argentina, cumplió el último 23 de febrero 96 años en medio de la incertidumbre sobre su vuelta a la televisión. Con una trayectoria de más de 50 años en la televisión argentina, la famosa conductora se encuentra en una etapa de su vida en la que valora mucho su vigencia en el mundo del espectáculo y la admiración que despierta en distintas generaciones.

En una entrevista con TN, Mirtha confesó que se encuentra "muy bien por suerte, espléndida" y que se prepara para festejar su cumpleaños con una gran reunión. "Va a ser un día muy agitado, pero lindo. Jamás imaginé llegar a esta edad y estoy muy agradecida a la vida, a mis amigos y a mi familia", expresó.

La diva adelantó que tendrá unos 45 invitados en su fiesta y que, como siempre, brindarán con champaña. "Algunos me traen regalos, a pesar de que les digo que no hagan. Y como siempre hacemos, a los periodistas que me esperan en la puerta y me sacan foto les damos una copa de champaña", dijo.

Mirtha Legrand también habló sobre su regreso a la televisión, que aún no está confirmado: "Estamos en tratativas", afirmó antes de confirmar la operación a la que se someterá el 2 de mayo. Si se llega a concretar, la conductora iniciaría la temporada número 55 de su programa, todo un récord a nivel internacional.

La época emotiva que atraviesa Mirtha Legrand

Pero más allá de su carrera en la televisión, Mirtha destacó lo emotivo que está siendo este año para ella. "La gente me demostró como nunca su amor y su cariño. Estoy viviendo momentos muy emotivos y felices. Nadie me falta el respeto, todos son muy cariñosos y afectuosos conmigo. Llegar a esta edad y tener este caudal de público es emocionante", destacó.

Mirtha Legrand tiene casi 100 años.

Sin embargo, la emoción de Mirtha no solo está en su carrera, sino en su vida personal. La conductora recordó a su hermana gemela, Goldy, que falleció el 1 de mayo de 2020. "Yo soy llorona, no puedo evitar llorar al recordarla", confesó.

Mirtha Legrand es una figura indiscutida de la televisión argentina y su cumpleaños número 96 es un motivo de festejo para sus seguidores y admiradores. A pesar de la incertidumbre sobre su regreso a la televisión, su vigencia en el mundo del espectáculo y la admiración que despierta en distintas generaciones son un claro ejemplo de su talento y su legado en la cultura argentina.