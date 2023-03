Juana Viale confirmó lo que todos pensaban de ella: "No tengo"

La actriz habló sobre su situación sentimental y sorprendió al revelar un inesperado dato. Juana Viale rompió el silencio tras las especulaciones.

Juana Viale dio a conocer cuál es su situación sentimental y soltó un dato que desconcertó al periodista que la entrevistaba. La conductora de Almorzando con Juana estuvo en el blanco de la prensa por un supuesto romance con un amigo de su familia y reveló lo menos pensado al respecto.

"El último chequeo médico, ¿cómo está ese corazoncito?", consultó el cronista de Socios del Espectáculo en alusión al presente amoroso de la actriz. Y ella respondió: "Todavía no me hice ningún chequeo médico, no sé si tengo corazón... No me tienen que preguntar nada".

Viale también se refirió a su futuro laboral a corto plazo; reveló qué ambicioso proyecto la tendrá como miembro y habló de su vuelta a la TV: "Me voy a hacer teatro a España en mayo. El 22 de mayo estreno allá, van a ser dos semanas de función". En cuanto a la vuelta a la pantalla de El Trece por parte de ella y de su abuela, se mostró algo dubitativa y poco al tanto de lo que sucede: "Deben estar en tratativas, lo mismo de siempre. Por mi parte, estoy esperando la propuesta que me cierre y me siente bien. A mí me aburre toda esa parte de tratativas, me gusta lo concreto y cuando se de, que suceda".

El descargo de Marcela Tinayre sobre los rumores de romance de Juana Viale

La hija de Daniel Tinayre y Mirtha Legrand habló sobre las especulaciones por parte de la prensa de un romance entre su única hija mujer y el empresario Mauricio Filiberti. "Es íntimo amigo mío, es amigo de toda mi familia. La fantasía corre por parte de ustedes. Es íntimo amigo mío, íntimo amigo de mi marido Marcos, somos amigos de toda la vida. Eso es tu fantasía, no es mi fantasía", enunció Tinayre. El cronista de Socios le preguntó de manera concreta si había una relación de amor entre Viale y Filiberti y ella fue tajante: "No, mi amor".

Por su parte, Legrand también fue consultada por el supuesto romance entre su nieta y Filiberti y fue tajante en su respuesta: "No digas una estupidez tan grande". La "diva de los almuerzos" habló al respecto con una expresión de enojo en su rostro, seguramente debida a la gran diferencia de edad que hay entre su nieta y el empresario con el que se la vincula por un viaje familiar a Italia del que Filiberti participó.