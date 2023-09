La dolorosa muerte que golpea a Moria Casán

La famosa actriz atraviesa un duro momento personal. Perdió a uno de sus seres más cercanos.

Moria Casán atraviesa un doloroso momento. La famosa actriz enfrenta una pérdida que la toca muy de cerca y vuelve a exponerla mediáticamente en un tema que ya creía superado.

Precisamente, este domingo trascendió la triste noticia de que murió Juan Carlos Bojanich, el primer marido de la jurado del Bailando 2023. El empresario de origen yugoslavo falleció el pasado sábado 16 de septiembre por causas aún desconocidas públicamente.

Moria Casán y Juan Carlos Bojanich.

Bojanich estaba instalado en Brasil desde hace varios años con su familia luego de varios enfrentamientos con Casán. La pareja contrajo matrimonio en el año 1971, justo cuando Moria recién iniciaba su carrera como vedette en el país. Estuvieron cuatro años juntos: tres de novios y apenas uno solo casados.

Sin embargo, la diva acusó maltrato por parte de su marido y él decidió denunciarla. Finalmente, la Justicia decidió desestimar este pedido porque consideraban que Moria "había usado su libertad de expresión". "Por suerte pude reaccionar y me elegí. Me separé y se solucionó todo”, declaró Casán en su momento.

Moria Casán reveló cuántos "porritos" fuma por día y sorprendió a todos

Moria Casán es actriz de teatro, cine y televisión, empresaria, conductora y fue modelo durante muchos años. Fiel a su estilo, la diva de 77 años siempre se caracterizó por sus ocurrentes comentarios en distintos programas de espectáculos, más que nada Bailando por un sueño, y en esta oportunidad no le escapó a eso: confesó cuántos cigarrillos de "porritos" fuma por día.

El jueves 7 de septiembre, Migue Granados invitó a Moria Casán a su ciclo llamado Soñé que volaba que se emite en su canal de streaming Olga. La actual jurado del Bailando 2023 por América TV habló de todo metiéndose de lleno en el contexto del programa del humorista de 37 años, que siempre tiende a la improvisación.

Cuando se sentó en la mesa, comenzó a hablar de sus inicios en el mundo de la farándula. Después de varios minutos de charla distendida, Moria habló de la vida sana que lleva y el conductor le preguntó si fuma tabaco. "No, cannabis nada más", respondió "La One".

En ese momento, Migue volvió a preguntar sobre el tema para saber si fuma regularmente. "¿Porrito? No, uno, medio... nada. No hago vida cannábica. Y aceite de cannabis poquito, me aburre, me da a geriátrico", soltó. Inmediatamente, el humorista quiso indagar si le gusta "estar re loca", es decir, transitar los efectos de la sustancia. "A mí no me gusta nada que me saque de mi eje. Que ni me altere ni me baje, yo trabajé mucho para estar en eje, no quiero nada que me boludee ¿Para qué construyo mi persona si después me tengo que poner loca con una sustancia?", consideró.